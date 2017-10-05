Еще одного подозреваемого по делу «Татфондбанка» отпустили на свободу

Бывшего заместителя председателя Татфондбанка Вадима Мерзлякова - фигуранта дела о мошенничестве с деньгами вкладчиков - отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Интерфакс".

- Мы сейчас как раз у следователя. Моему клиенту был снят электронный браслет слежения и отобрана подписка о невыезде. С сегодняшнего дня мой подзащитный свободен в передвижениях по городу. Установленное судом время домашнего ареста закончилось, - сказала его адвокат.

Ранее его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Напомним, в МВД возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".

Незадолго до краха "Татфондбанка" его вкладчиков убеждали передать деньги в доверительное управление "ТФБ Финанс" под более выгодный, чем в банке, процент. Клиенты не подозревали, что лишатся всех своих денег - переданные в доверительное управление, они не подлежат системе страхования вкладов физлиц, вкладчики "ТФБ Финанс" не могут претендовать на возмещения от государства.