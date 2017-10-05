Казанец убил мужчину, подсматривавшего за его подругой, и спрятал нож в могиле матери

В Казани 57-летний Анвар Ахметзянов убил незнакомца, который подсматривал за его подругой в окно, а затем спрятал нож в могиле матери.

Как сообщает Следственный комитет РТ, убийство произошло в 2014 году, однако раскрыть его удалось только в феврале 2018 года.

Так, по версии следствия, в январе 2014 года Ахметзянов на проспекте Победы вышел на улицу покурить и заметил, как незнакомый мужчина наблюдал за его подругой в окно, которая ходила по комнате в нижнем белье.

- Между мужчина произошла перепалка. После обвиняемый достал складной нож и нанес 48-летнему потерпевшему несколько ударов в грудь от чего тот скончался на месте, а Ахметзянов скрылся, - сообщили в СК.

Задержали подозреваемого лишь 3 февраля 2018 года. На допросе он сообщил, что закопал нож в могиле матери на Ново-Татарском кладбище.

- Следователям-криминалистам удалось найти нож. В ближайшее время оружие будет обработано парами цианокрилата в целях выявления следов пальцев рук, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.