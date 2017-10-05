В Татарстане задержали парня за секс с 15-летней школьницей

В Татарстана полицейские задержали 25-летнего парня, который, по данным следствия, занимался сексом с 15-летней школьницей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru в правоохранительных органах.

- Предположительно, ранее судимый подозреваемый вступал в половую связь с девочкой у себя дома в селе Кощаково в период с 5 января по 3 февраля. После поступления данной информации он был задержан, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Сейчас проверкой занимается Следственный комитет.