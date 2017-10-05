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В Татарстане задержали парня за секс с 15-летней школьницей

В Татарстане задержали парня за секс с 15-летней школьницей
16+
Фото: страница vk.com

В Татарстана полицейские задержали 25-летнего парня, который, по данным следствия, занимался сексом с 15-летней школьницей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru  в правоохранительных органах.

- Предположительно, ранее судимый подозреваемый вступал в половую связь с девочкой у себя дома в селе Кощаково в период с 5 января по 3 февраля. После поступления данной информации он был задержан, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Сейчас проверкой занимается Следственный комитет.

Денис Зарипов, 09.02.2018, 14:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

DS09 февраля 2018, 15:19
А если бы ему было тоже 15 то все было бы норм да) тупизм
4
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Горожанин09 февраля 2018, 15:23
дурачок что ли... как будто не знал, чем это грозит. Или стояк был такой, что невмоготу?
4
8
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Горожанин09 февраля 2018, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
А если бы ему было тоже 15 то все было бы норм да) тупизм
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Причем тут тупизм. Это каким нужно быть моральным уродом, чтоб пользоваться тупостью ребенка, даже если и добровольно всё было.
10
6
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Горожанин09 февраля 2018, 15:31
Кто-то позавидовал...... >:>
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Стас09 февраля 2018, 15:33
А может надо было девчонку задержать? Чуть что, так сразу парень виноват!
6
13
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Горожанин09 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут тупизм. Это каким нужно быть моральным уродом, чтоб пользоваться тупостью ребенка, даже если и добровольно всё было.
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Да какой ребенок в 15 лет? Все она понимала, тут ещё вопрос кто кого совратил. Сейчас современные девушки уже в 13 лет сами прыгают на член. Действительно какая разница кто ее чпокнул 15 летний или 25 летний? Это все из за всяких мизулиных которые принимают бредовые законы.
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Горожанин09 февраля 2018, 16:02
Надо еще совершеннолетие в 21 год ввести и до этого возраста ни ни...
0
2
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Горожанин09 февраля 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Надо еще совершеннолетие в 21 год ввести и до этого возраста ни ни...
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Типа 22-х летний не удержался и чпокнул маленькую 20-ти летнюю девочку
0
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Горожанин09 февраля 2018, 16:13
А есть фото, как вступал? Друг спрашивает
1
3
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Горожанин09 февраля 2018, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Да какой ребенок в 15 лет? Все она понимала, тут ещё вопрос кто кого совратил. Сейчас современные девушки уже в 13 лет сами прыгают на член. Действительно какая разница кто ее чпокнул 15 летний или 25 летний? Это все из за всяких мизулиных которые принимают бредовые законы.
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В 25 опыта больше,поэтому она и выбрала его
1
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Горожанин09 февраля 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Надо еще совершеннолетие в 21 год ввести и до этого возраста ни ни...
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Тогда все поголовно сядут:-D
0
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Сергей Хомяков09 февраля 2018, 16:48
Убийц-маньяков, осужденных пожизненно выпускают. Ловить новых убийц? Да пусть себе убивают. Интересней же в чужую постель залезть.
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Алекс09 февраля 2018, 17:20
Когда бабушка Пугачева тащит в постель мальчиков то это нормально а тут .. .
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DS09 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут тупизм. Это каким нужно быть моральным уродом, чтоб пользоваться тупостью ребенка, даже если и добровольно всё было.
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15 лет Не ребенок !
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Горожанин09 февраля 2018, 17:58
Кощаковские они такие. Деревенская Шуртыгина ?
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Горожанин09 февраля 2018, 18:29
Я бы вдул 15летней
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Горожанин09 февраля 2018, 18:39
Хана этому русскому педофилу на зоне
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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