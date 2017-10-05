СМИ назвали двух основных кандидатов на пост главы Минздрава РТ

Скорую отставку главы Минздрава РТ Аделя Вафина сейчас активно обсуждают в СМИ. Так, источники в медицинском сообществе утверждают, что Вафин на следующий день после смерти Елены Шишмаревой собрал круг доверенных лиц и фактически попрощался, пишет «Реальное время».

Официально эта информация пока не подтверждается. Однако на пост нового министра ведомства уже рассматривают две кандидатуры - 43-летнего главу Муслюмовского района Рамиля Муллина и 56-летнего директора института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова.

Кстати, Адель Вафин работает министром пятый год. До этого занимал пост первого заместителя главы Минздрава.

Отметим, что в конце прошлого года по заданию президента РТ в Минздраве провели проверку, в которой приняли участие сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления казанского Кремля.

- После проверки силовики накопали материалов не на одно уголовное дело, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани в здании КГМА прошла церемония прощания с заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, которую нашли мертвой 7 февраля.