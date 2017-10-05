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СМИ назвали двух основных кандидатов на пост главы Минздрава РТ

СМИ назвали двух основных кандидатов на пост главы Минздрава РТ
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Скорую отставку главы Минздрава РТ Аделя Вафина сейчас активно обсуждают в СМИ. Так, источники в медицинском сообществе утверждают, что Вафин на следующий день после смерти Елены Шишмаревой собрал круг доверенных лиц и фактически попрощался, пишет «Реальное время».

Официально эта информация пока не подтверждается. Однако на пост нового министра ведомства уже рассматривают две кандидатуры - 43-летнего главу Муслюмовского района Рамиля Муллина и 56-летнего директора института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова.

Кстати, Адель Вафин работает министром пятый год. До этого занимал пост первого заместителя главы Минздрава.

Отметим, что в конце прошлого года по заданию президента РТ в Минздраве провели проверку, в которой приняли участие сотрудники МВД, прокуратуры и антикоррупционного управления казанского Кремля.

- После проверки силовики накопали материалов не на одно уголовное дело, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани в здании КГМА прошла церемония прощания с заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, которую нашли мертвой 7 февраля. 

Люция Кашапова, 09.02.2018, 14:27
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2018, 14:52
Причем здесь глава Муслюмовского района?
3
25
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Горожанин09 февраля 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь глава Муслюмовского района?
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Гугл сломался?
0
9
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Горожанин09 февраля 2018, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь глава Муслюмовского района?
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он подженился на родственнице Шаймиева и... карьера резко поползла вверх
2
25
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казанец09 февраля 2018, 15:08
Игра татарстанской элиты "побудь депутатом" сменяется на игру "побудь министром". Весёлая жизнь республики. Булдырдылар...
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0
46
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Горожанин09 февраля 2018, 15:26
Будущий министр по образованию разве не должен быть врачом?
0
20
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ага09 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь глава Муслюмовского района?
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По привычке односельчанина пропихнуть пытаются. Меня больше вторая кандидатура устраивает. По крайней мере, профильный специалист. Но, назначать будут "односельчане".
0
24
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Стас09 февраля 2018, 15:35
Накопать-то накопили, но вот вопрос:посадят ли?
0
9
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Журналюга09 февраля 2018, 15:46
Главой Минздрава РТ, обязан стать человек окончивший сельскохозяйственный институт. Иначе игра не по правилам. :-D:-D
1
37
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Горожанин09 февраля 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Главой Минздрава РТ, обязан стать человек окончивший сельскохозяйственный институт. Иначе игра не по правилам. :-D:-D
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Класс!!
0
13
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Казанец09 февраля 2018, 15:56
Неужели среди выпускников Сельхозинститута не смогли подобрать кандидата на должность министра здравоохранения РТ?
Рамиль Муллин работал в команде Ильсура Метшина в Казани. Перед тем, как стать заместителем главы исполкома Казани в 2010-м, был замом Айдара Метшина в Нижнекамском районе. Наверняка предложение о назначении на должность министра внесли братья Метшины.
2
11
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Горожанин09 февраля 2018, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь глава Муслюмовского района?
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Правильной национальности, как обычно
1
13
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Горожанин09 февраля 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь глава Муслюмовского района?
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А он сельхоз окончил на инженера-механика
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Горожанин09 февраля 2018, 17:09
Вообще то у них у обоих мед.образование!
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Горожанин09 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Главой Минздрава РТ, обязан стать человек окончивший сельскохозяйственный институт. Иначе игра не по правилам. :-D:-D
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Сельхозник был в минздрав после института культуры теперь
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Алекс09 февраля 2018, 17:21
Вафлина почему не посадили ?
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Горожанин09 февраля 2018, 17:21
СМИ сами себя подставили, придумав и растиражировав новость об уходе министра. Никто никуда не уходит.
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Горожанин09 февраля 2018, 17:54
Боже главу мкслюм.района в министры здравоохранения, такой бред, неужели нет кажров среди врачей действующих и толковых, у нас отвратное здравоохранение, тогда будет еще хуже.Едрить его за ногу!
2
3
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Горожанин09 февраля 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь глава Муслюмовского района?
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Он врач. Закончил КГМУ. Кандидат медицинских наук.Диссертацию писал сам.
1
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СЭР!09 февраля 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Он врач. Закончил КГМУ. Кандидат медицинских наук.Диссертацию писал сам.
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Ну-ну.... все они сами пишут и воруют не они а другие:-D
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Горожанин09 февраля 2018, 19:18
Собственную шкуру надо почуять чтоб понять ставленник дурдома.мөхәммәтҗанов икрам.етот клан он трогателен в чем ..чемоданы крысами завязывать..смотрите не ошибитесь.
0
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Мар09 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Будущий министр по образованию разве не должен быть врачом?
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В его биографии значится окончание КГМУ по специальности "врач" в 1998 году
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