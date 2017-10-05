В России банки будут проверять подлинность мобильных номеров клиентов

Банки смогут отслеживать «чистоту» использования мобильных номеров своих клиентов. Специальная система проверки телефонов банковских клиентов создается для борьбы с хакерами и мошенниками, механизм планируется запустить уже в этом году, пишут «Известия».

Глава национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин рассказал, что оператором системы может стать Институт связи (ЦНИИС). Чтобы установить, принадлежит ли номер мобильного телефона конкретному гражданину, банки будут передавать в ЦНИИС зашифрованные сведения о клиенте — ФИО, номер паспорта и номер телефона. Оператор направит данные для сверки в сотовую компанию.

Благодаря новому методу проверки можно будет уменьшить риски краж персональных данных клиентов кредитных организаций. Это также поможет оградить их от общения с коллекторами по чужим долгам.

Мониторинг номеров нужен и банкам, и клиентам, считает глава движения «СтопСпам» Денис Калугин. Институт проверки «чистоты» номеров поможет снизить риски мошенничества при обслуживании клиентов кредитных организаций. Хакеры часто делают дубликаты СИМ-карт и крадут данные о счетах граждан, пояснил финансист.

Директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничным кредитным рискам Олег Коротун отметил, что система проверки номеров нужна для дополнительной идентификации граждан, которые обращаются в банк удаленно.