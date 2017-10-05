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В России банки будут проверять подлинность мобильных номеров клиентов

В России банки будут проверять подлинность мобильных номеров клиентов
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Фото: архив ProKazan.ru

Банки смогут отслеживать «чистоту» использования мобильных номеров своих клиентов. Специальная система проверки телефонов банковских клиентов создается для борьбы с хакерами и мошенниками, механизм планируется запустить уже в этом году, пишут «Известия».

Глава национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин рассказал, что оператором системы может стать Институт связи (ЦНИИС). Чтобы установить, принадлежит ли номер мобильного телефона конкретному гражданину, банки будут передавать в ЦНИИС зашифрованные сведения о клиенте — ФИО, номер паспорта и номер телефона. Оператор направит данные для сверки в сотовую компанию.

Благодаря новому методу проверки можно будет уменьшить риски краж персональных данных клиентов кредитных организаций. Это также поможет оградить их от общения с коллекторами по чужим долгам.

Мониторинг номеров нужен и банкам, и клиентам, считает глава движения «СтопСпам» Денис Калугин. Институт проверки «чистоты» номеров поможет снизить риски мошенничества при обслуживании клиентов кредитных организаций. Хакеры часто делают дубликаты СИМ-карт и крадут данные о счетах граждан, пояснил финансист.

Директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничным кредитным рискам Олег Коротун отметил, что система проверки номеров нужна для дополнительной идентификации граждан, которые обращаются в банк удаленно.

N. Vildanov, 09.02.2018, 14:15
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2018, 14:17
Правильно,а то срусь кие мошенники-нелюди уже достали своим криминалом всех.
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7
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Дмитрий09 февраля 2018, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Правильно,а то срусь кие мошенники-нелюди уже достали своим криминалом всех.
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[***]
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2
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Дмитрий09 февраля 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
Правильно,а то срусь кие мошенники-нелюди уже достали своим криминалом всех.
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То что задумали банки , говорит об ужесточении выдачи кредитов !! Бояться они мошенников и хакеров !! А самих банкиров они ни бояться , которые раззоряют банки похлеще хакеров и мошенников !!?? Сами банкиры грабят народ и бюджет , а говорят что бояться хакеров и мошенников !! Хотя сами и есть настоящие бандиты и жулики эти банкиры !!
0
8
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Горожанин09 февраля 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
То что задумали банки , говорит об ужесточении выдачи кредитов !! Бояться они мошенников и хакеров !! А самих банкиров они ни бояться , которые раззоряют банки похлеще хакеров и мошенников !!?? Сами банкиры грабят народ и бюджет , а говорят что бояться хакеров и мошенников !! Хотя сами и есть настоящие бандиты и жулики эти банкиры !!
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Ну для срусь ких это нормально грабить самих себя, они даже в рабстве крепостном своих держали и не один век.
Животные одним словом они и есть животные.
10
7
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Горожанин09 февраля 2018, 15:25
- банки будут передавать в ЦНИИС зашифрованные сведения о клиенте — ФИО, номер паспорта и номер телефона.

- Благодаря новому методу проверки можно будет уменьшить риски краж персональных данных клиентов кредитных организаций.

:-D
0
0
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Стас09 февраля 2018, 15:37
Отмычку и здесь придумают.
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