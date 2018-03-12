«В Казань вернулись группировки? Часть 2» Уголовники-блогеры и школьники с «А.У.Е.»

ProKazan.ru разбирался, почему современные подростки увлекаются «А.У.Е.» и становятся колумбайнерами

Накануне редакция портала ProKazan.ru запустила новый проект «Не для печати». Темой первого выпуска стали казанские группировки.



В рамках этого материала мы затронули тему новой, но не исследованной пока молодежной субкультуры «А.У.Е.».



В сегодняшнем материале мы подробнее расскажем об этой субкультуре и о том, что не вошло в первый материал.

Впервые движении «А.У.Е.», аббревиатуру которой обычно раскладывают как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство» заговорили еще в 2010 году после беспорядков в Белореченской зоне для малолеток в Краснодарском крае. Достоянием СМИ эта тема стала после доклада ответственного секретаря совета по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой в декабре 2016 года. Тогда спикер выразила обеспокоенность насаждением в школах и интернатах блатной романтики именно через идеологию «А.У.Е.». Наиболее подверженными влиянию блатной идеологии назывались Читинская, Иркутская области, Краснодарский, Алтайский края и республика Татарстан.

- Сейчас мы видим возрождение субкультуры гопников в форме «А.У.Е.», - прокомментировал порталу ProKazan.ru краевед Раис Сулейманов. - Отличаются они только тем, что в 80-е и 90-е годы субкультура гопников распространялась через дворовую шпану (возникла о в Приволжском районе, возле предприятия «Теплоконтроль», а уже потом расползлась по всему городу и стране), а сейчас средством ее распространения становится Интернет.

«Говорят, что у них будет отличная «житуха», и все пацаны будут уважать»

Одним из тех, кто согласился рассказать порталу ProKazan.ru об «А.У.Е.» в Казани и о том, как тюремщки вербуют подростков, стал старшеклассник казанского лицея №7 Дмитрий (имя изменено). По его словам, заключенные обещают участникам группировки чуть ли не золотые горы. Надо всего лишь быть послушным и приносить деньги.

- Они говорят, что дадут все, если будут подчинятся их законам, - рассказывает Дмитрий. - Говорят, что у них будет отличная «житуха», и все пацаны будут уважать. Но на самом деле это не правда. Молодежь просто несет им деньги. Все подчиняются главному в группировке, тому, кто ее основал. Он может сидеть в тюрьме или быть на свободе. Полицейские тоже подчиняются, но не все. Обычно к ним присоединяется бедные ребята. Как раз таких выманивают через группы в соцсетях.



Мальчик лет 11-12 написал аббревиатуру на запотевшем стекле в казанском автобусе. Фото сделано корреспондентом ProKazan.ru этой зимой

- Я знаю, что такие группировки есть в каждом районе города, - рассказала еще одна 10-классница из Московского района. - У каждой группы своя территория, участники следят за тем, чтобы люди из другой группировки не могли навести свои порядки не в своем районе. Вроде современных гопников.

Возрождение казанского феномена можно объяснить тем, что сейчас из тюрьмы выходят «братки», которых посадили в начале 2000-х. Теперь они не просто выходят и общаются. Теперь бывшие «зеки» становятся топовыми блогерами.

- Некоторые из освободившихся освоили такой формат коммуникации как видеоблогинг, - продолжает Раис Сулейманов. - К примеру, Сергей Новик (он же «Мопс Дядя Пес») и Андрей Щадило («хозяин Мопса»), в прошлом много лет побывали в местах не столь отдаленных, а теперь популяризируют субкультуру «А.У.Е.» в Интернете.



Кадр видео Сергея Новикова

Надо сказать, родители не особенно беспокоятся. Многие считают распространение подобной информации «бредом, высосанным из пальца». Ведь ребенок дома, хорошо учится и не находится на улице. Зачем говорить о проблеме и вызывать лишний интерес?

- Мы сами такие темы навязываем, и они становиться популярными, - считает читатель портала ProKazan.ru Ильнар Гарипов. - Любая тема приобретает известность из-за обсуждения. Если бы их не обсуждали, они не были популярными. Итог: множество бессмысленных дискуссий и толпы подражателей и поддержки, которые влияют, минимум, на сознание детей. Ведь в социуме есть все поколения, и уши детей никак не прикрыть. Вот почему нельзя раздувать такие темы, а локально уничтожать там, где они начинают паразитировать.



Запись со стены сообщества в соцсети

А тем временем на канале YouTube на бывшего уголовника Сергея Новикова подписаны 382 тысячи человек. Его ролики о тюремном укладе набирают больше 5 миллионов просмотров. В том, как популярно «А.У.Е.» среди подростков, может убедиться каждый, кто просто наберет аббревиатуру в поисковике групп. Десятки сообществ с сотнями тысяч подписчиков. Меньше чем за полчаса фото с детьми с пистолетами в руках набирает больше сотню «лайков».

«Никогда шпана не сможет соперничать с государством»

На тему «А.У.Е.» мы смогли немного пообщаться с бывшим представителем казанской преступной группировки Алексеем Снежинским. Бывший киллер «Жилки» вышел на свободу в 2016-м году и сейчас активно занимается реабилитацией заключенных. Он был немногословен.



Алексей Снежинский

- Повторится это, только если кому-то будет нужно. Но никогда шпана не сможет соперничать с государством, - сказал Алексей Снежинский.

По мнению экспертов, рано или поздно явление все равно себя исчерпает. Это доказывает исчезновение других субкультур.

- Видимо, у субкультур есть период возникновения, распространения в массах и исчезновения, - считает Сулейманов. - Но бывает период и возрождения. Обратите внимание, популярные в 2000-е годы молодежные субкультуры «Готы», «Эмо» и другие сегодня мало популярны среди учащихся. Мы редко слышим о них как проблеме или явлении, хотя раньше об этом писалось много.

Колумбайнеры: кто они, что хотят и кто виноват в том, что они такие?

Нападения в Перми и Улан-Уде (январь 2018), которые потрясли Россию, связывают с тем, что все подростки состояли в группах, посвященных расстрелу школьников в школе Колумбайн в США в 1999 году. Напомним, тогда двое подростков - Эрик Харрис и Дилан Беннет - расстреляли 39 учеников своей школы, 30 из которых погибли. После этого они покончили жизнь самоубийством.



Эрик Харрис и Дилан Беннет

При жизни молодые люди были «белыми воронами». В школе они были объектами насмешек и издевок, из-за чего и решились на преступление. Жестокое убийство не может быть оправданием, однако у Эрика и Дилана оказалось много поклонников, как за рубежом, так и в России.

Паблики «ВКонтакте», посвященные колумбайнерам, Роскомнадзор блокирует, однако их от этого не становится меньше. В этих пабликах сидят и казанские ребята.

«Я обращалась в службы помощи подросткам, но меня просто проигнорировали»

Мы пообщались с администратором одной из таких групп, в которой состоят и казанцы. Маша рассказала, что сама учится в школе и восхищается своими кумирами. Она подчеркивает, что не оправдывает поступок Эрика и Дилана, но хорошо понимает его. Потому что сама столкнулась с системой.

- Ребята терпели все это (издевательства - прим. ред), но переходный возраст - это не очень-то и хорошая вещь. Месть накапливалась годами, сыграли роль гормоны. И я их могу понять, потому что тоже сталкиваюсь с такой проблемой, как и они. Мои одноклассники надо мной издеваются, всячески пытаются задеть, оскорбить. Был один случай, когда старшеклассник пытался меня изнасиловать (или напасть... не знаю, какие намерения были), я смогла убежать.

Маша говорит, что рассказать обо всем матери она не смогла из-за плохих отношений, а учительнице сказать просто побоялась. Ее даже не приняли в центре помощи подросткам.

- Если бы рассказала учителю, то она бы его (парня, который напал на Машу) просто отругала. И я побоялась, что он еще хуже сделает. Мама моя, скажем так, посвятила всю жизнь мужьям. Мы не общаемся, орем друг на друга очень часто. Я обращалась в службы помощи подросткам, но меня просто проигнорировали. Сказали, что помочь ничем не могут. И кому мне верить? Я не знаю, почему они так со мной, поэтому я стала замкнутым человеком, не люблю общение. Даже смирилась с этим. И когда я узнала о Дилане и Эрике, то я их очень поняла,потому что знаю, каково им было… Я ни в коем случае не подталкиваю на то, чтобы подростки шли в школу и расстреливали, нет, ни в коем случае. Просто хочу донести до людей, что нельзя так относиться к людям, нельзя избивать и презирать их.

Что делать?

По сути, проблема заключается не в существовании социальных сетей и пабликов. Проблема - в обществе. Если общество не принимает подростка, он найдет другой способ быть причастным к группе. По-другому быть не может - потребность в социуме у человека заложена природой, а в пубертатный период обострены все чувства.



Психолог Анастасия Волкова

- Желание чувствовать свою принадлежность идет от древнейшего инстинкта самосохранения, когда одному было не выжить, - говорит психолог Анастасия Волкова. - Подросток сталкивается со множеством противоречий возраста: он стремится получить статус взрослого и взрослые возможности, при этом не готов к взрослой ответственности. Подросток верит в уникальность собственных проблем и переживаний, что порождает чувство одиночества и подавленности. Борясь с собственным одиночеством, и осознавая сложность проблем, подростки начинают искать себе подобных. Так, в противовес миру взрослых, образуются молодежные тусовки и формируются субкультуры.

При этом, как отмечает психолог, родители пытаются усмирить ребенка своим авторитетом, а эти модели взаимодействия уже не работают.

- Сталкиваясь с непривычным поведением, сопротивлением или отчужденностью подростка, родители постепенно переходят от растерянности к раздражению, - продолжает психолог. - Стремясь сохранить прежние способы управления, они усиливают давление. В ответ подросток с нарастающей активностью отстаивает свою независимость. Учащаются конфликты. Как следствие - опасное отдаление, растущее непонимание, потеря близких, доброжелательных отношений.

Казалось бы, если ребенок удовлетворяет свою потребность в принадлежности к обществу, вступая в деструктивные группы, нужно просто создать группы с правильными ценностями. Однако, как считает психолог, это не будет работать.

- Создать, конечно, можно. И кто-нибудь туда обязательно пойдет. Только это работа с последствиями, а не с причиной. А причина, как правило, в деструктивный семье, где подростка не любили и не понимали. Альтернативы есть всегда, просто не все их видят. Поэтому начать стоит с того, что родителям необходимо налаживать контакт с подростком. Отнестись с пониманием к тем возрастным изменениям, которые происходят. И самим пересмотреть свои способы взаимодействия, потому что старые работать уже не будут. Предпочтительной формой воспитания должно стать заключение договоренностей. Если говорить про школу, то школе нужно озадачиться профилактикой: пресекать травлю в классах, учить разрешать конфликты не агрессивными методами, а мирным путем - во многих школах создаются школьные службы примирения, не допускать унижений со стороны педагогов, минимизировать стресс, связанный со сдачей торговых экзаменов.



И еще очень важно, чтобы в любой трудной ситуации подросток знал, что он может обратиться к кому-то за помощью. Для кого-то это родители, для кого-то это классный руководитель, тренер, школьный психолог, а если близкого человека рядом не оказалось, а помощь необходима всегда можно позвонить на всероссийский телефон доверия.