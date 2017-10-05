Минниханов открыл в Лаишевском районе завод по стерилизации одноразовых медизделий

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в селе Кирби Лаишевского района завод по стерилизации одноразовых медицинских изделий на базе Казанского медико-инструментального завода.

Объем инвестиций составил более 150 млн рублей. Планируется, что предприятие создаст более 50 новых рабочих мест.

При этом ожидается, что производство одноразовых медицинских изделий с момента запуска производственного центра вырастет более чем на 200 млн рублей в год.

- Географическое положение этой территории очень удобное — автомобильный транспорт, аэропорт рядом, город рядом. Я уверен, что это правильный выбор, - сказал Минниханов на открытии, передает "Татар-информ".