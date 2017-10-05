Под Казанью в отстойнике водоканала нашли мертвым пропавшего мужчину

В Зеленодольске в отстойнике очистных каналов местного водоканала нашли мертвым 46-летнего жителя города, пропавшего несколько дней назад. Информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердил источник ProKazan.ru.

Рабочий местного машиностроительного завода пропал 6 февраля, его родственники обратились в полицию.

- В ходе поисков тело утонувшего мужчины было найдено около 10 часов утра 8 февраля в отстойнике водоканала по улице Озерная, - сообщили ProKazan.ru.

Предварительно, мужчина к моменту обнаружения тела был мертв около двух суток.

По данному факту Следственный комитет начал проверку.