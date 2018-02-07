В ЖК «Салават Купере» сдадут еще три дома

До конца февраля в жилищном комплексе «Салава Купере» сдадут еще три дома первой очереди. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

В настоящее время 16 домов из 22 первой очереди полностью сданы и заселены.

- Еще три дома завершены, идет их проверка и оформление исполнительной документации, это дома 12-4, 12-3 и 10-3. Эти три дома сегодня выходят на финишную прямую по сдаче, - отметил Гимаев.

Дома второй очереди планируют сдать в декабре 2018 года.

Напомним, ранее портала ProKazan.ru писал о том, что в июне 2017 года в 11-м квартале соципотечники развернули палаточный лагерь. 19 июня, официально должен был сдан в эксплуатацию один из домов, однако строители вновь не уложились в срок. Отчаявшиеся получить квартиры жители поселились прямо у стройки. Тогда заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев пообещал, что все дома будут сданы в 2017-м году. Спустя некоторое время митинговавшие за своевременную сдачу домов 11-го и 12-го кварталов, свернули палаточный лагерь.