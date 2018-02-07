Открывшего в Казани сеть кофеен миллионера Аяза Шабутдинова обвинили в мошенничестве

Открывшего в Казани сеть кофеен Coffee Like молодого миллионера Аяза Шабутдинова обвинили в мошенничестве. Историю 31-летней москвички, которую якобы обманул бизнесмен опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, чтобы стать предпринимательницей, женщина записалась на тренинг, который проводил известный в определенных кругах Аяз.

- Бизнесмен обещал даме солидные деньги, но, получив от нее деньги, исчез, - говорится в сообщении.

Но сам Шабутдинов утверждает, что женщина общалась не с ним, а с фейковой страницы.

- Мошенник с фейкового аккаунта, похожего на мой, написал одной из моих подписчиц и еще тысяче других людей и предложил вложить деньги, мол, через неделю придет в два раза больше. Она поверила и отправила деньги на его банковскую карту. Разумеется, после этого он пропал, а страница, похожая на мою, была удалена, - написал Аяз в соцсети.