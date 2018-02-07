В Татарстане вынесли приговор вандалу, который оскорбил чувства верующих

В Набережных Челнах вынесли приговор 20-летнему Антону Ушачеву, которого обвинили в вандализме, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.

Так, набережночелнинский суд признал молодого человека виновным в действиях, оскорбляющих чувства верующих и вандализме, а вот в части обвинения в возбуждении ненависти суд его оправдал.

Таким образом, ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ. Однако Ушачев провел в СИЗО и под домашним арестом, поэтому работать ему не придется, поскольку пребывание в СИЗО и под домашним арестом приравнивается к 240 часам обязательных работ.

Напомним, 26 июля 2017 года в Челнах Антон Ушачев во время прогулки с 17-летней девушкой нанесли оскорбительные надписи на Свято-Вознесенский собор на проспекте Чулман и находящегося вблизи здание над родником. На религиозном сооружении были обнаружения свастика и надписи, восславляющие Аллаха, выполненные краской синего и черного цвета.