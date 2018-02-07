В Нижнекамске похитили двух парней и часами возили по знакомым, вымогая 100 тысяч рублей

В Нижнекамске в общежитии по проспекту Вахитова 21-летний житель села Шингальчи вместе с другом похитили 20-летнего парня и его 16-летнего знакомого, после чего 10 часов возили на машине к их знакомым, чтобы те оплатили долг похищенных в 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

- Во вторник, 6 февраля, около 21:00 два парня прошли в общежитие, где поругались с другими двумя молодыми людьми. После этого, угрожая им ножом, они вывели их на улицу и посадили в "девятку", принадлежавшую одному из похитителей, на которой пострадавших вывезли в лес, - сообщили ProKazan.ru.

В лесу парни начали вымогать у похищенных 100 тысяч рублей, примерно с 4 часов утра и до 14 часов дня они возили их по всему городу, чтобы найти их знакомых, которые могут отдать им деньги.

- В итоге они приехали к 24-летней тете младшего из похищенных, которая сумела сообщить о преступлении. Около ее дома сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых, - рассказали ProKazan.ru.

В Следственном комитете по данному факту возбудили дело по статьям "Вымогательство" и "Похищение человека", подозреваемые были задержаны.