Торговая сеть «Лента» откроет в Казани пятый гипермаркет

Торговая сеть «Лента» откроет в Казани еще один гипермаркет. Соответствующее разрешение ООО «Смартгрупп» выдал исполком Казани, говорится в сборнике документов правовых актов.

Новый гипермаркет построят на улице Копылова, площадь составит 53706 кв. м. Таким образом, гипермаркет на Копылова станет пятым магазином торговой сети «Лента» в Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лента» появится на пересечении улиц Комиссара Габишева и Кул Гали.

Кстати, первый гипермаркет «Лента» в Казани открылся в декабре 2016 года в ТЦ «ГоркиПарк».

Справка



«Лента» - это крупнейшая розничная сеть в России. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 144 гипермаркетами в 71 городе по всей России и 41 супермаркетом в Москве и Санкт-Петербурге. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 6 000 кв.м, средняя площадь супермаркета – 1 000 кв.м.