В Казани осудили 22-летнего парня, который утопил в подвале дома мужчину

В Казани осудили 22-летнего Руслана Жирнова, который утопил в подвале дома мужчину, попросившего у него сигарету, сообщает прокуратура РТ.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в ночь на 26 августа прошлого года Жирнов пошел в магазин, у подъезда он встретил 37-летнего пьяного знакомого, попросившего у него сигареты, однако парень отказался их ему дать.

- В магазине обвиняемый обнаружил, что забыл деньги и вернулся домой. В подъезде он снова встретил потерпевшего, который опять стал требовать у него сигареты, а затем стал оскорблять его. В ответ Жирнов ударил мужчину по лицу, тот упал и потерял сознание. Решив, что он умер, обвиняемый утащил его в затопленный подвал, раздел и бросил в воду, после чего ушел, а потерпевший захлебнулся, - рассказали в СК.

Свою вину он частично признал.