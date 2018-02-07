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Уроженец Казани стал первым пожизненно осужденным в России, вышедшим на свободу

Уроженец Казани стал первым пожизненно осужденным в России, вышедшим на свободу
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Где он живет сейчас - неизвестно

Уроженец Казани 63-летний Анвар Масалимов стал первым в России осужденным на пожизненный срок, который вышел на свободу. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Мужчина вышел из колонии особо строгого режима "Полярная сова", расположенной в поселке Харп на полуострове Ямал 22 июня 2016 года, формально выход Масалимова на свободу — не условно-досрочное освобождение, а результат переквалификации приговора, передают "Известия".

17 августа 1991 года Масалимов "зверски убил человека", сообщила представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская. Убийство произошло в частном доме поселка Комсомольск в Томской области.

Незадолго до этого на тот момент уже отбывший свой 15-летний срок за первое убийство Масалимов познакомился с "одиноким и добросердечным" пенсионером Гавриловым. В материалах уголовного дела значится, что Масалимов устроился работать грузчиком, а жил в доме у Гаврилова, с которым совместно распивал крепкие алкогольные напитки.

- В один из вечеров Масалимов задушил пенсионера. С помощью топора расчленил труп, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму, — рассказала представитель суда.

Масалимов заявлял соседям, что Гаврилов "уехал калымить [на заработки]", однако соседка обнаружила в туалете части человеческого тела.

В итоге ему назначили высшую меру наказания — смертную казнь. Масалимов несколько лет ожидал расстрела, но в 1998 году Ельцин указом президента заменил казнь на пожизненное заключение.

Спустя пару десятилетий суд освободил мужчину от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

Где он сейчас находится - неизвестно, в справке колонии есть только указание: "Выбыл по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, 17", однако там его журналистам найти не удалось.

— Он сам из Казани. Там у него сестра осталась. Он отписал ей все имущество, отказался от наследства, ведь не думал, что когда-то увидит свободу. Вот все и полагали, что он вернется в Казань. А он в Москву подался! А вообще всем говорил, что если когда-то освободится, то станет монахом, - заявил бывший оперативный сотрудник "Полярной совы" Юрий Сандрыкин. 

N. Vildanov, 08.02.2018, 13:59
Тэги: Суд
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Комментарии

Дима08 февраля 2018, 14:21
Пожизненно осужденный в России вышедшим на свободу, Россия, чтоб ее. Не зря в штатах сразу по 150 лет дают, чтоб наверняка не смог выйти.
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60
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Горожанин08 февраля 2018, 14:41
Без булдырабыз и тут!!!
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Горожанин08 февраля 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Пожизненно осужденный в России вышедшим на свободу, Россия, чтоб ее. Не зря в штатах сразу по 150 лет дают, чтоб наверняка не смог выйти.
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Вообще то в США тоже практикуется освобождение пожизненно осужденных . Штаты , чтоб их !
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12
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Горожанин08 февраля 2018, 14:46
Ну и зачем этот мусор выпускать? Проще утилизировать! Ну убьет на воле он еще пару пенсов!
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Горожанин08 февраля 2018, 14:50
Чет я логики не улавливаю зачем тогда сажали на пожизненно ?
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Горожанин08 февраля 2018, 14:54
Пи... а не правосудие если таких отморов будут выпускать накой черт нам такая правоохронительная система, при таких делах проще самосуд устраивать чем в правоохранительные органы обращаться.
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Горожанин08 февраля 2018, 14:58
Памятник на родине героя, срочно!
6
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Горожанин08 февраля 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Пожизненно осужденный в России вышедшим на свободу, Россия, чтоб ее. Не зря в штатах сразу по 150 лет дают, чтоб наверняка не смог выйти.
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Я очень вас понимаю , но все же - причем тут Россия как таковая ? Не Россия же этого упыря спустила на людей , а твари , которые ее губят . Кабинетные твари , с детишками и счетами в известно где .
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8
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Горожанин08 февраля 2018, 15:29
Наиль Вильданов своим заголовком решил поднять престиж Казани? Ему это удалось :-D
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герцог08 февраля 2018, 15:56
Тут вероятно имеется ввиду,что переквалификация наступает если в течении 25 лет было примерное поведение то так и так могут освободить даже если человек пожизненно осуждён, но тут видимо так сделали что убийсво(связано с конфликтом и не носило уиышленного характера.Других тоже могут освободить если будут не иметь замечаний и будут иметь положительную характеристику-однако таких нет-всё равно что-то там набедокурят.
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Горожанин08 февраля 2018, 15:58
В расход питораса
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КАА08 февраля 2018, 16:05
Эта информация оцициально опровергнута. Никто его не освобождал. Сидит.
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Горожанин08 февраля 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Ну, что там с первым убийством не знаю. Но второе явно совершил в состоянии алкогольного опьянения. Все-таки это смягчает ситуацию... Пьяный человек =неадекватный человек.
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Ты что ле, душегуб Мусалимов Анвар?
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Горожанин08 февраля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Без булдырабыз и тут!!!
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Это результат срусьфикации, когда даже цивилизованные Татары начинают приврощаться в уголовных животных хотя раньше до срусь ни такого не было !
Но в любом случае у дикой,примитивной срусь ни даже здесь полный бардак ! Срусь ня всегда была дикими скотом им навсегда и останится.
9
2
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Горожанин08 февраля 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Ну, что там с первым убийством не знаю. Но второе явно совершил в состоянии алкогольного опьянения. Все-таки это смягчает ситуацию... Пьяный человек =неадекватный человек.
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На всякий случай, нетрезвое состояние является отягчающим вину обстоятельством.
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Горожанин08 февраля 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Это результат срусьфикации, когда даже цивилизованные Татары начинают приврощаться в уголовных животных хотя раньше до срусь ни такого не было !
Но в любом случае у дикой,примитивной срусь ни даже здесь полный бардак ! Срусь ня всегда была дикими скотом им навсегда и останится.
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Проснулось убоище. Заело пластинку?
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Горожанин08 февраля 2018, 16:49
Всем пожизненно осужденным надо раз в месяц предоставлять небольшое помещение с веревкой на потолке, если совесть есть приведет приговор в исполнение
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Горожанин08 февраля 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Проснулось убоище. Заело пластинку?
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Убоище ? Ты наверно пьяная сруськая свинья хотела написать упоище , но и плохой синьки и трясущихся рук опять по клавишам не пополаешь мразь ? Отлижи волосаты обезьяний клитор свое мамке свиной мрази, раз денег на закуску тебе не хватает, глядишь трезвее будешь.
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Свободу маньякам и душегубам!08 февраля 2018, 17:00
Ура! Лёд тронулся, господа! Лёд тронулся! :-P
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Горожанин08 февраля 2018, 18:12
Люди, сами подумайте. Убил человека. Одного. В пьяном состоянии. Есть те кому пить нельзя категорически- становятся агрессивными. Отсидел 25. Пожизненное черезчур. Тут бывает давят насмерть людей и получают условно или пару годков . я его не опрадываю, но нельзя быть такими катеноричными. Все таки не маньяк.
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