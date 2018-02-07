Уроженец Казани стал первым пожизненно осужденным в России, вышедшим на свободу

Где он живет сейчас - неизвестно

Уроженец Казани 63-летний Анвар Масалимов стал первым в России осужденным на пожизненный срок, который вышел на свободу. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Мужчина вышел из колонии особо строгого режима "Полярная сова", расположенной в поселке Харп на полуострове Ямал 22 июня 2016 года, формально выход Масалимова на свободу — не условно-досрочное освобождение, а результат переквалификации приговора, передают "Известия".

17 августа 1991 года Масалимов "зверски убил человека", сообщила представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская. Убийство произошло в частном доме поселка Комсомольск в Томской области.

Незадолго до этого на тот момент уже отбывший свой 15-летний срок за первое убийство Масалимов познакомился с "одиноким и добросердечным" пенсионером Гавриловым. В материалах уголовного дела значится, что Масалимов устроился работать грузчиком, а жил в доме у Гаврилова, с которым совместно распивал крепкие алкогольные напитки.

- В один из вечеров Масалимов задушил пенсионера. С помощью топора расчленил труп, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму, — рассказала представитель суда.

Масалимов заявлял соседям, что Гаврилов "уехал калымить [на заработки]", однако соседка обнаружила в туалете части человеческого тела.

В итоге ему назначили высшую меру наказания — смертную казнь. Масалимов несколько лет ожидал расстрела, но в 1998 году Ельцин указом президента заменил казнь на пожизненное заключение.

Спустя пару десятилетий суд освободил мужчину от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

Где он сейчас находится - неизвестно, в справке колонии есть только указание: "Выбыл по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, 17", однако там его журналистам найти не удалось.

— Он сам из Казани. Там у него сестра осталась. Он отписал ей все имущество, отказался от наследства, ведь не думал, что когда-то увидит свободу. Вот все и полагали, что он вернется в Казань. А он в Москву подался! А вообще всем говорил, что если когда-то освободится, то станет монахом, - заявил бывший оперативный сотрудник "Полярной совы" Юрий Сандрыкин.