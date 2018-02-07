В Татарстане стая бродячих собак загрызла кур и кроликов

В Нижнекамске стая бродячих собак уничтожила весь скот на частном подворье, передает местный телеканал «НТР».

В нескольких домах садового общества «Строитель» собаки вскрыли курятник и загрызли всех кур и кроликов.

- Мы приехали кормить кроликов, а они все задушены. От одного вообще осталась только шкурка, - рассказывает дачница Валентина Алексеевна.

Теперь местные жители опасаются и за свою жизнь.

- Собаки задрали даже козу. Когда я зашла, то увидела, как они ее доедали. Больно было на это смотреть, - рассказывает другая пострадавшая.

Отмечается, что бездомных собак в районе около полусотни.