В Челнах в гипермаркете «Лента» пол пошел трещинами

В Набережных Челнах администрация гипермаркета «Лента» распространила среди арендаторов сообщение с просьбой временно освободить помещение, пишет «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что причиной этому стали ремонтные работы по устранению трещин на полу.

Работы начнут проводить уже в феврале по усилению каркаса пола.

- Предприниматели будут покидать помещение «Ленты» по очереди. Сам гипермаркет продолжит работу в обычном режиме, - пояснили в руководстве ТЦ.

В Набережных Челнах гипермаркет «Лента» открылся в 2008 году. Магазин был построен практически за один год.

Кстати, в Казани на улице Копылова откроется еще один гипермаркет «Лента». Соответствующее разрешение ООО «Смартгруп» выдал исполком Казани.