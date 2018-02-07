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Депутаты Госсовета выразили соболезнования родным замминистра здравоохранения РТ

Депутаты Госсовета выразили соболезнования родным замминистра здравоохранения РТ
16+
Фото: "Бизнес Online"

Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования родным и близким замминистра здравоохранения РТ, которую накануне нашли мертвой.

Глава парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова подчеркнула, что комитет тесно работал с Еленой Шишмаревой над законопроектами.

- Мы сохраним о ней светлую память, - сказала она.

Также соболезнования семье выразил и министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

- Елена Шишмарева проявила себя исключительно профессиональным и инициативным организатором здравоохранения, знающим вопросы отрасли, грамотно осуществляющим организационные взаимосвязи между министерствами, - подчеркнул министр.

Отмечается, что Шишмарева прошла путь от бухгалтера до заместителя министра.

- Те, кто трудился вместе с ней, знали ее как отличного специалиста, блестящего организатора, талантливого руководителя. Коллеги навсегда сохранят о ней светлую память, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стали известны подробности смерти замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой. Она  была найдена мертвой накануне в бане. На теле женщины было обнаружено много ран (около восьми). В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка. 

Люция Кашапова, 08.02.2018, 12:22
Тэги: Смерть
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Комментарии

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Горожанин08 февраля 2018, 12:34
А если бы шло делопроизводство, пели бы по другому.
1
15
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Горожанин08 февраля 2018, 12:41
Какие скользкие у нас депутаты тут же грампластинку поменяли
Лучший комментарий
0
24
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Горожанин08 февраля 2018, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Какие скользкие у нас депутаты тут же грампластинку поменяли
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Мрази уж двуличные
0
20
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да ну08 февраля 2018, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
Мрази уж двуличные
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и все лыбятся друг дружке а аз глаза гадости говорят
0
6
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Горожанин08 февраля 2018, 13:14
Так это было самоубийство или убийство (может ножевые ранения ей после суицида нанесли, чтобы выдать инфу якобы её кто то убил)!
1
14
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Hhe08 февраля 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Так это было самоубийство или убийство (может ножевые ранения ей после суицида нанесли, чтобы выдать инфу якобы её кто то убил)!
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Ты из Минздрава рт что ли?
8
1
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Дед08 февраля 2018, 14:10
В программе "Город" вроде как о самоубийстве сообщилось. А ее оказывается Вафин заказал, мда вот дела.
1
11
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Hhe08 февраля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
В программе "Город" вроде как о самоубийстве сообщилось. А ее оказывается Вафин заказал, мда вот дела.
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o_O
1
2
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Hhe08 февраля 2018, 14:24
Соболезнования родным погибшей.
Убийцу нужно найти. Следком РФ однозначно разберется. Головы полетят в РТ очень скоро чувствую, только держись. Давно пора. Безнаказанность ведет к тотальной наглости, что в свою очередь может привести к волнению масс,. С другой стороны, если снимут этих, кто придёт? Наверное кто-то очень честный и верный отчизне и народу? Ага...
6
4
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Горожанин08 февраля 2018, 14:32
Убили очень быстро .....
1
6
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Горожанин08 февраля 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Так это было самоубийство или убийство (может ножевые ранения ей после суицида нанесли, чтобы выдать инфу якобы её кто то убил)!
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Это возможно, тем более эта новость попала в российские СМИ.
0
6
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vera petr08 февраля 2018, 14:47
Соболезнуют они . Конечно . А сами в душе рады небось что тайна ушла в могилу. Сил и терпения родным !
0
5
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Горожанин08 февраля 2018, 14:56
Что то темнят в правоохранительных органах, почему только через сутки сообщили о ножевых ранениях, а не сразу!??
0
13
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Hhe08 февраля 2018, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Что то темнят в правоохранительных органах, почему только через сутки сообщили о ножевых ранениях, а не сразу!??
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И что же они по вашему темнят? Открыли вроде все как раз. Нет?
6
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
И что же они по вашему темнят? Открыли вроде все как раз. Нет?
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Нет, заврались они совсем!
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Какие скользкие у нас депутаты тут же грампластинку поменяли
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Подождите еще раз поменяют когда всё на нее свалят, еще и осуждать публично начнут
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 17:53
Уважаемые комментаторы, ведите себя прилично. Ваши догадки и попытки найти заговор ни к чему не приведут. Давайте оставим это дело следственному коммитету. Пусть они разбираются
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя vera petr
Соболезнуют они . Конечно . А сами в душе рады небось что тайна ушла в могилу. Сил и терпения родным !
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Вам откуда знать, действительно скорбят люди или нет? Не стоит по себе людей судить. Если для вас смерть вашего коллеги ничего не значит, это не говорит о том, что все такие же. Потеря действительно очень серьезная. Столько наград человек имел. Их просто так не дают.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Вам откуда знать, действительно скорбят люди или нет? Не стоит по себе людей судить. Если для вас смерть вашего коллеги ничего не значит, это не говорит о том, что все такие же. Потеря действительно очень серьезная. Столько наград человек имел. Их просто так не дают.
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Это Вы зря. Награды дают тем кто у кормушки
0
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