Депутаты Госсовета выразили соболезнования родным замминистра здравоохранения РТ

Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования родным и близким замминистра здравоохранения РТ, которую накануне нашли мертвой.

Глава парламентского комитета по социальной политике Светлана Захарова подчеркнула, что комитет тесно работал с Еленой Шишмаревой над законопроектами.

- Мы сохраним о ней светлую память, - сказала она.

Также соболезнования семье выразил и министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

- Елена Шишмарева проявила себя исключительно профессиональным и инициативным организатором здравоохранения, знающим вопросы отрасли, грамотно осуществляющим организационные взаимосвязи между министерствами, - подчеркнул министр.

Отмечается, что Шишмарева прошла путь от бухгалтера до заместителя министра.

- Те, кто трудился вместе с ней, знали ее как отличного специалиста, блестящего организатора, талантливого руководителя. Коллеги навсегда сохранят о ней светлую память, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стали известны подробности смерти замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой. Она была найдена мертвой накануне в бане. На теле женщины было обнаружено много ран (около восьми). В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка.