Иранцы передумали открывать в Казани гипермаркет за 10 млн долларов

Иранская компания «Заррин Содур Тус» передумала строить гипермаркет в Казани за 10 млн долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула Ирана в Казани Алибеман Эгбали Зарч.

По его словам, сами татарстанские коллеги рекомендовали свернуть проект.

- Компания подписала предварительный меморандум о намерениях, но у татарстанской стороны были банковские и юридические проблемы. Сами татарстанские коллеги нам рекомендовали свернуть проект из-за этих юридических и банковских проблем, - цитирует «Татар-информ» слова дипломата.

Отмечается, что сейчас компания рассматривает другие варианты вложения средств.

Напомним, гипермаркет планировали построить на улице Зорге позади торгового комплекса «Олимп». Ожидалось, что гипермаркет станет точкой входа в Татарстан иранских продуктов питания. На первом этаже должен был появиться продуктовый магазин, на втором — пиццерия с пиццей иранского формата.