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Иранцы передумали открывать в Казани гипермаркет за 10 млн долларов

Иранцы передумали открывать в Казани гипермаркет за 10 млн долларов
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Фото: скриншот google maps

Иранская компания «Заррин Содур Тус» передумала строить гипермаркет в Казани за 10 млн долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального консула Ирана в Казани Алибеман Эгбали Зарч.

По его словам, сами татарстанские коллеги рекомендовали свернуть проект.

- Компания подписала предварительный меморандум о намерениях, но у татарстанской стороны были банковские и юридические проблемы. Сами татарстанские коллеги нам рекомендовали свернуть проект из-за этих юридических и банковских проблем, - цитирует «Татар-информ» слова дипломата.

Отмечается, что сейчас компания рассматривает другие варианты вложения средств.

Напомним, гипермаркет планировали построить на улице Зорге позади торгового комплекса «Олимп». Ожидалось, что гипермаркет станет точкой входа в Татарстан иранских продуктов питания. На первом этаже должен был появиться продуктовый магазин, на втором — пиццерия с пиццей иранского формата.

Люция Кашапова, 08.02.2018, 10:59
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2018, 11:02
Ваще срать
3
18
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Горожанин08 февраля 2018, 11:03
"юридических и банковских проблем"

АХА-ха-ха а у Мусина таких проблем не было,
или иранцы на "лапу" давать удащливым отказались?
Лучший комментарий
1
50
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Горожанин08 февраля 2018, 11:07
З - здравомыслие
0
12
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Димас люблю пивас08 февраля 2018, 11:18
Согласен ваше пох:-D:-P
1
19
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Дмитрий08 февраля 2018, 11:26
И правильно сделали что передумали !! И так как грязи всевозможных гипермаркетов и торговых центров !!
0
31
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Горожанин08 февраля 2018, 11:38
Плохо , значит не налажен вопрос инвест проектов.
3
3
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Горожанин08 февраля 2018, 12:04
Виноваталия?
0
6
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Шом08 февраля 2018, 12:23
Кидаками умные люди не работают и бизнес не видут
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 12:26
Думаю, они дипломатично ушли от истинного ответа на вопрос. Правда гораздо прозаичнее - скорее всего, иранские друзья оказались не готовы к реалиям российских будней, когда за каждую подпись, каждое согласование, разрешение требуют мзду.
0
18
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Горожанин08 февраля 2018, 12:27
все их 10 млн долларов ушли на взятки
0
5
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
да ну08 февраля 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Ну да , коррупция это чисто русское явление , к сожалению и на цивилизованных Татар это переноситься :-(
А ведь в Казанском Ханстве Эмиры боялись лишний Динарий взять себе...но после прихода срусь ни сюда, вся срусь кая мерзость стала сюда переносится этими срусь кими мразями (
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переноситься - это как ?
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
переноситься - это как ?
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Переносится - это когда видишь пьяную срусь кую обосранную свинью воляющуюся на улице,т.е. обычного сруського, ты его/ее берешь и переносишь в более теплое место, поближе к параше(канализации) откуда идет из люка пар и тепло вперемешку с вонью.
10
2
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я08 февраля 2018, 13:59
вспомните Рамсторы.Просто отберут и всё.
0
5
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Елена08 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Переносится - это когда видишь пьяную срусь кую обосранную свинью воляющуюся на улице,т.е. обычного сруського, ты его/ее берешь и переносишь в более теплое место, поближе к параше(канализации) откуда идет из люка пар и тепло вперемешку с вонью.
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Это Вы что-то очень умное сказали? Вы националист?
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Это Вы что-то очень умное сказали? Вы националист?
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Он псих . Мы татары его своим не щитаем он придурок пишет чущь
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Это Вы что-то очень умное сказали? Вы националист?
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Обычную вешь не сказали,а написали или ты уже говоришь с буквами здесь начал ? Чо совсем уже боярышником обдолбился пьяная срусь кая свинья ???
И тебе написали обычную вещь....хотя длчн тебя срусь кой дикой свиньи это само собой умное даже гениальное. Хотя чего еще от пропитой полностью свиньи еще ожидать, у кого от боярышника отрафировался свиной мозг почти как у каждого тут в Казани пьющего сруського
2
0
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Горожанин08 февраля 2018, 16:56
Покупательная способность казанцев ниже уровня Зимбабийцев,иранцы посчитали невыгодно.
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 18:37
Они просто испугались конкуренции уличных азиатских торговцев в этом районе города . Даже местным жителям не комфортно ходить в этом районе
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