Депутат попросил разобраться с рекламой шкафа «Вольфыч» в Татарстане

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Федеральную антимонопольную службу из-за появившегося в Набережных Челнах рекламного баннера о продаже шкафа "Вольфыч", об этом сообщает РИА Новости.

Такую рекламную акцию объявила в январе сеть местных мебельных магазинов.

- Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч" — говорится в плакате, имитирующем бюллетень.

Также магазин предложил купить диван "Геннадий" и подушку "Ксению".

Депутат попросил провести расследование на предмет нарушений мебельным магазином требований федерального закона "О рекламе", так как этот плакат может сформировать негативный имидж лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также опорочить его честь, достоинство и деловую репутацию.

Депутат просит оштрафовать фирму и демонтировать баннер.