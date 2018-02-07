Депутат попросил разобраться с рекламой шкафа «Вольфыч» в Татарстане

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Федеральную антимонопольную службу из-за появившегося в Набережных Челнах рекламного баннера о продаже шкафа "Вольфыч", об этом сообщает РИА Новости.
Такую рекламную акцию объявила в январе сеть местных мебельных магазинов.
- Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч" — говорится в плакате, имитирующем бюллетень.
Также магазин предложил купить диван "Геннадий" и подушку "Ксению".
Депутат попросил провести расследование на предмет нарушений мебельным магазином требований федерального закона "О рекламе", так как этот плакат может сформировать негативный имидж лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также опорочить его честь, достоинство и деловую репутацию.
Депутат просит оштрафовать фирму и демонтировать баннер.
К слову о незаконном использовании образов в рекламе. Интересно, а есть где-нибудь дверь «Анатольна» и стол «Владимирович»? pic.twitter.com/GbPNJq7jh6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 февраля 2018 г.