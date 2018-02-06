В Татарстане в домах многодетных семей установят пожарные извещатели

В Татарстане многодетные семьи с четырьмя детьми будут обеспечены автономными пожарными извещателями. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель Главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

- До этого мы устанавливали в дома многодетных семей, где пять и более детей, сейчас, где четыре ребенка, может быть, дойдем и до семей, где три ребенка, – сообщил Трущин.

Трущин призвал всех жителей Татарстана устанавливать в свои дома и квартиры автономные пожарные извещатели, напомнив, что устройство может спасти жизни людей.

Напомним, ранее стало известно, что с начала зимы в Татарстане в 442 пожарах погибли 38 человек, 46 человек получили травмы.