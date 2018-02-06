Минниханов предложил мэру Альметьевска вернуться в Казань, но он отказался

Сегодня на отчетной сессии Альметьевского района президент Татарстана похвалил район за высокие показатели социально-экономического развития и рассказал, что предложил главе района Айрату Хайруллину вернуться в Казань. Однако Хайруллин отказался.

- Недавно звоню ему и говорю: «По-моему, тебе уже достаточно в Альметьевске, возвращайся в Казань!». Но он говорит — нет, я бы хотел работать в Альметьевске. Поэтому он — патриот вашего района и города, - цитирует «Татар-информ» слова Минниханова.

Напомним, ранее Айрат Хайруллин работал заместителем руководителя аппарата кабинета министров РТ и помощником президента РТ по экономическим вопросам.