В Татарстане мотоциклист избил полицейского

В Нижнекамске 34-летний житель села Городище, будучи в нетрезвом состоянии, избил полицейского.

Как сообщает МВД по РТ, вечером 14 октября 2017 года мужчина, находясь за рулем мотоцикла «ИЖ Юпитер- 5», при развороте у села Кармалы Нижнекамского района не справился с управлением и перевернулся. После этого его задержали сотрудники ГИБДД за езду в нетрезвом виде.

- В патрульной машине задержанный начал вести себя агрессивно и требовать, чтобы его отпустили, а после он и вовсе ударил одного из полицейских ногой, - сообщили в ведомстве.

В результате у сотрудника ГИБДД врачи диагностировали закрытый перелом кисти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к 4 годам колонии строго режима.