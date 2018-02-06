В Казани кассир банка подделала подписи клиентов и похитила почти 300 тысяч рублей

В Казани 23-летняя кассир "Автоградбанка" похитила у клиентов около 300 тысяч рублей, подделывая их подписи в расходно-кассовых ордерах, на девушку было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, сотрудница банка в июле прошлого года, зная о том, сколько денег находятся на счетах клиентов, подделала подписи двадцати клиентов.

- Она провела фиктивные расходные операции, в результате присвоив около 300 тысяч рублей. Данные деньги потом были возвращены клиентам самим банком, - сообщили Prokazan.ru.

По данному факту возбудили дело по статье "Присвоение или растрата", девушка была отправлена домой под подписку о невыезде.

В самом банке ProKazan.ru не стали комментировать инцидент, сославшись на отсутствие на тот момент специалиста.