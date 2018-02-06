Стало известно, кто станет новым министром лесного хозяйства РТ

Бывший глава Нурлатского района Равиль Кузюров, который ушел сегодня в отставку, возглавит министерство лесного хозяйства РТ, пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Ожидается, что завтра премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представит коллективу ведомства нового руководителя.

Напомним, ранее сообщалось, что министр лесного хозяйства Татарстана Алмас Назиров попросил премьер-министра РТ Алексея Песошина освободить его от занимаемой должности.

- На замену должны прийти молодые энергичные специалисты, - сказал Назиров на итоговой коллегии ведомства.

Также ранее сообщалось, что в Татарстане, якобы, возбудили дело в отношении 62-летнего министра лесного хозяйства РТ Алмаса Назирова. При этом фигурирующие в уголовном деле эпизоды относятся к «доминистерскому» периоду работы министра, который до своего назначения восемь лет возглавлял Арский район. Однако в Следственном комитете наличие такого уголовного дела опровергли.