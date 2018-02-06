В Татарстане женщина взяла в тайне от мужа кредит и обвинила незнакомца в мошенничестве

Жительница Заинска взяла в тайне от мужа кредит и обвинила незнакомца в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в октябре 2017 года 63-летняя женщина написала заявление в полицию в отношении неизвестного лица, который якобы в январе прошлого года обманным путем оформил на ее имя займ на сумму 25 тыс рублей.

- Однако позже выяснилось, что женщина сама оформила микрозайм, а наличие долга хотела скрыть от мужа, - сообщили в прокуратуре.

Жительница Заинска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей.