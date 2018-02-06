«бабайвдобромздравии»: Минтимера Шаймиева выписали из больницы

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выздоровел и был выписан из больницы, фотографию с ним в своем Instagram разместил гендиректор "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов.

- #нашбабайвдобромздравии, - подписал фото Миннахметов.

#нашбабайвдобромздравии Публикация от Ирек Миннахметов (@irekminnakhmetov) Фев 7, 2018 в 1:11 PST

Напомним, о болезни Шаймиева стало известно во время визита в Казань 25 января президента России Владимира Путина. Перед этим Шаймиев не смог приехать на панихиду его личного фотографа Михаила Козловского в Дом актера.

Путин вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым побывали в больнице у Шаймиева, где обсудили строящуюся духовную академию в Болгаре, а также развитие исламского образования в целом по России.