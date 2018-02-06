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Водителю автобуса, в котором под Заинском сгорели 14 человек, грозит 6,5 лет колонии

Водителю автобуса, в котором под Заинском сгорели 14 человек, грозит 6,5 лет колонии
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Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Заинске в местном суде в ходе прений прокуратура попросила осудить водителя автобуса Александра Ижмукова, в котором сгорели 14 человек, на 6,5 лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

- В Заинске состоялись прения по делу о резонансном ДТП с автобусом, в котором погибли 14 человек. Государственный обвинитель – Заинский городской прокурор Ринат Каримов просил суд признать водителя виновным и отправить его на шесть с половиной лет в колонию общего режима, — отметили в прокуратуре.

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

По данным следствия, в момент аварии, которая унесла жизни 14 человек, за рулем автобуса находился 56-летний водитель автобуса "Неоплан" Александр Ижмуков. В это время его напарник спал. 

N. Vildanov, 07.02.2018, 12:53
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 12:53
Ну вот 14 человек а чего добился ты ???
7
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 13:01
А руководство типо чистым выйдет?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот 14 человек а чего добился ты ???
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х =ем тебе по лбу постучал
1
5
Согласны с автором?
Герцог07 февраля 2018, 13:04
Ну и кому нужно его сидение.Он что сам поджог что ли. Это только урон экономике и обществу-его ведь надо кормить шесть лет в тюрьме за счёт налогоплательщика, а если он там в тюрьме и найдёт работу, то она как правило будет неэффективна и для него и для общества.Там он ещё потеряет здоровье и его дальнейшее лечение приведёт к отвлечению медицинского персонала-да ещё и туберкулёз схватит.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Ну и кому нужно его сидение.Он что сам поджог что ли. Это только урон экономике и обществу-его ведь надо кормить шесть лет в тюрьме за счёт налогоплательщика, а если он там в тюрьме и найдёт работу, то она как правило будет неэффективна и для него и для общества.Там он ещё потеряет здоровье и его дальнейшее лечение приведёт к отвлечению медицинского персонала-да ещё и туберкулёз схватит.
Развернуть
Он прежде всего виновен в ДТП, которое привело к пожару и гибели 14 человек. Поэтому должен за это ответить. И не столько для самого наказания, сколько в назидание остальным, что за проступки следует наказание.
2
2
Согласны с автором?
Герцог07 февраля 2018, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
Он прежде всего виновен в ДТП, которое привело к пожару и гибели 14 человек. Поэтому должен за это ответить. И не столько для самого наказания, сколько в назидание остальным, что за проступки следует наказание.
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Всего не предусмотришь.Птица попадёт в самолёт.Самолёт так упадёт-что вину спишут на ошибки пилотирования и всё.Это надо ещё доказать сколько килограммов вины есть в человеке и нет истинных весов её измерения.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну и кому нужно его сидение.Он что сам поджог что ли. Это только урон экономике и обществу-его ведь надо кормить шесть лет в тюрьме за счёт налогоплательщика, а если он там в тюрьме и найдёт работу, то она как правило будет неэффективна и для него и для общества.Там он ещё потеряет здоровье и его дальнейшее лечение приведёт к отвлечению медицинского персонала-да ещё и туберкулёз схватит.
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Полностью согласен. Давно говорю, что сажать надо только тех людей, которые на свободе опасны для окружающих - убийц, насильников, бандитов, грабителей. Для всех остальных приговоры могут и должны нести лишь экономическую составляющую. Ведь наказать можно и рублем так, что мало не покажется. А у нас стремятся всех за колючую проволоку отправлять. Водитель, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, опасен только на дороге - ну так заберите у него права на вождение, если надо - пожизненно. И пусть оплачивает лечение пострадавших в ДТП и моральные страдания родственников погибших. И влепите ему штраф такой, чтоб мозги заработали. Но за колючую проволоку-то зачем водителей прятать???
P.S. Я вообще о наказании водителей, не только этого конкретного.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 14:15
В ответ на комментарий пользователя
Он прежде всего виновен в ДТП, которое привело к пожару и гибели 14 человек. Поэтому должен за это ответить. И не столько для самого наказания, сколько в назидание остальным, что за проступки следует наказание.
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Ответить он должен, безусловно, но ведь отвечать можно разными способами.
0
2
Согласны с автором?
Альберт Якупов07 февраля 2018, 14:34
Всего то 6.5 лет?! Как всё таки у нас в стране с УК. 14 ЧЕЛОВЕК погубил и всего 6,5 лет. Глядишь потом по УДО выйдет и всего то.
5
0
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Всего то 6.5 лет?! Как всё таки у нас в стране с УК. 14 ЧЕЛОВЕК погубил и всего 6,5 лет. Глядишь потом по УДО выйдет и всего то.
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Причина дтп не озвучена так до сих пор, его тупо сделали виновным, а заснул он или на наших [***]
0
1
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Александр Сергеевич07 февраля 2018, 16:35
Дадут 5 , полгода уже отсидел , через пару лет на свободе вернёт права и в свой родной автопарк. . .
0
0
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