Водителю автобуса, в котором под Заинском сгорели 14 человек, грозит 6,5 лет колонии

В Заинске в местном суде в ходе прений прокуратура попросила осудить водителя автобуса Александра Ижмукова, в котором сгорели 14 человек, на 6,5 лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

- В Заинске состоялись прения по делу о резонансном ДТП с автобусом, в котором погибли 14 человек. Государственный обвинитель – Заинский городской прокурор Ринат Каримов просил суд признать водителя виновным и отправить его на шесть с половиной лет в колонию общего режима, — отметили в прокуратуре.

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

По данным следствия, в момент аварии, которая унесла жизни 14 человек, за рулем автобуса находился 56-летний водитель автобуса "Неоплан" Александр Ижмуков. В это время его напарник спал.