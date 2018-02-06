Соцсети: в Челнах в ресторане быстрого питания обнаружили мышь

В Набережных Челнах в одном из ресторанов «Бургер Кинг» посетители обнаружили мышь. Видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как мышь бегает от кассы к столикам. В комментариях пользователи соцсетей отметили, что, скорее всего, видео было сделано в торговом центре, поэтому грызун мог прибежать из продуктового магазина, расположенного рядом с кафе.

Отметим, что на данное сообщение уже отреагировали в исполкоме города.

- Ваш комментарий направлен руководству заведения для принятия мер, - прокомментировала видеозапись начальник отдела потребительского рынка исполкома Набережных Челнов Раиса Султанова.