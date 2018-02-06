Казанцы накормили коз 1 тонной живых елок

Более 1260 кг новогодних елок собрали в Казани в рамках акции, которая стартовал после январских праздников. Об этом сообщает пресс-служба «Поволжской экологической компании».

3 февраля груз отправили в одно из фермерских хозяйств в селе Шеланга Верхнеуслонского района, где будет использоваться в качестве витаминного лакомства для коз.

- Козы с удовольствием сгрызают иголки и обгладывают кору, а все, что остается, фермер измельчает в муку. Получившаяся смесь используется в качестве витаминной добавки для домашней птицы – уток, кур и гусей, - говорится в сообщении.

Отметим, что такая акция в Казани прошла во второй раз. В прошлом году было собрано 163 елки.