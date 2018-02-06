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В историческом центре Казани загорелась высотка

В историческом центре Казани загорелась высотка
16+
Фото: ProKazan.ru

В историческом центре Казани загорелся многоэтажный дом, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

О пожаре на улице Гоголя сообщил очевидец. По его словам, горит фасад одного из домов.

- Предварительно, между 15 и 16 этажами загорелся утеплитель. В настоящее время на месте работают пожарные, - сообщили в МЧС. 

Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась. 

Элина Валеева, 06.02.2018, 18:08
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин06 февраля 2018, 18:24
Что делает в ИСТОРИЧЕСКОМ центре высотка???
Лучший комментарий
4
44
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да ну06 февраля 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Что делает в ИСТОРИЧЕСКОМ центре высотка???
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Илитный дом, чо
1
11
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Горожанка06 февраля 2018, 19:38
Удащливым в Татарстане все можно, даже высотки в центре строить.
4
12
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Ол06 февраля 2018, 19:44
Так утеплители же огнестойкие должны быть
0
16
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Горожанин06 февраля 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Удащливым в Татарстане все можно, даже высотки в центре строить.
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Так это же дом Шрека. Он уж лет 10 там стоит, а вы возмущаетесь.
0
8
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Пятиэтажка06 февраля 2018, 19:46
Пятиэтажка высотка? или где там на Гоголя высотки?
2
6
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Горожанин06 февраля 2018, 20:00
Одно слово удащливые - только утеплитель не удащный>-(
2
7
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Димас люблю пивас06 февраля 2018, 20:05
Гари гари ясно! что бы не погасло :-D
3
4
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Андро06 февраля 2018, 20:16
Это китайское дерьмо которым всё везде обштопано в виду дешевизны, ещё даст всем "прикурить" через некоторое время. Всё это дерьмо вроде пластиковых окон и труб, в цивилизованном мире используется для бытовок и нищих кварталов...
1
7
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marex06 февраля 2018, 20:38
успели квартиру за 100 лямов продать?
0
4
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Горожанин06 февраля 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Одно слово удащливые - только утеплитель не удащный>-(
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Любят они всё китайское. Особенно мрамор. :-P
0
3
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Горожанин06 февраля 2018, 21:56
А что там исторического
0
0
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Горожанин06 февраля 2018, 22:34
На фото другой дом, как будто на Пушкина а не высотка на Гоголя
0
6
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е07 февраля 2018, 01:05
журналисты бояться вслух говорить какой это дом))
0
3
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Горожанин07 февраля 2018, 01:27
В ответ на комментарий пользователя
Пятиэтажка высотка? или где там на Гоголя высотки?
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Есть там высоточка, зеленая такая))
0
0
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сила крылов07 февраля 2018, 02:47
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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