В историческом центре Казани загорелась высотка

В историческом центре Казани загорелся многоэтажный дом, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

О пожаре на улице Гоголя сообщил очевидец. По его словам, горит фасад одного из домов.

- Предварительно, между 15 и 16 этажами загорелся утеплитель. В настоящее время на месте работают пожарные, - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась.