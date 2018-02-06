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Следственный комитет проверит пожар на «Казаньоргсинтезе»

Следственный комитет проверит пожар на "Казаньоргсинтезе"
16+
Фото: архив ProKazan.ru

Следственный комитет проверит пожар на заводе "Казаньоргсинтез", который произошел накануне утром, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 10:20 после окончания ремонтных работ на компрессоре предварительного сжатия при проверке клапана произошла разгерметизация факельного трубопровода и возгорание этилена. В 10:45 оно было ликвидировано, - сообщили в СК.

В результате факельного горения было потеряно около 156 кг этилена. 

В первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ начали доследственную проверку.

Напомним, ранее ProKazan.ru один из рабочих прокомментировал инцидент. "Ничего страшного не произошло, обычная аварийная ситуация. Горел сэвилен - это продукт вроде полиэтилена, произошла разгерметизация защитного трубопровода. Сразу все перекрыли и вовремя ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал, - сообщили ProKazan.ru".

N. Vildanov, 06.02.2018, 16:26
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Следственный Комитет РФ06 февраля 2018, 16:33
тээк.. знэщит.. Нищего страшного не произошло. Расходитесь, граждане!
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Горожанин06 февраля 2018, 16:43
Второй чернобыль!
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Горожанин06 февраля 2018, 17:51
Пожар нормальный такой. И дело закрыто.
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4
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Горожанинммама06 февраля 2018, 21:25
Выше предлогаемая квартира признанная как труччеба точе вашк работа.не чего пудрить мозги.работать надо не почарами укрываться [***]
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Горожанинммама06 февраля 2018, 21:26
[***]
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Горожанин07 февраля 2018, 00:06
Пусть дозиметр не забудут...
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Лучесвет07 февраля 2018, 00:17
Я видел как шаровая молния ударила по ядерному реактору.
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сила крылов07 февраля 2018, 02:48
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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