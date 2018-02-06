Следственный комитет проверит пожар на «Казаньоргсинтезе»

Следственный комитет проверит пожар на заводе "Казаньоргсинтез", который произошел накануне утром, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 10:20 после окончания ремонтных работ на компрессоре предварительного сжатия при проверке клапана произошла разгерметизация факельного трубопровода и возгорание этилена. В 10:45 оно было ликвидировано, - сообщили в СК.

В результате факельного горения было потеряно около 156 кг этилена.

В первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ начали доследственную проверку.

Напомним, ранее ProKazan.ru один из рабочих прокомментировал инцидент. "Ничего страшного не произошло, обычная аварийная ситуация. Горел сэвилен - это продукт вроде полиэтилена, произошла разгерметизация защитного трубопровода. Сразу все перекрыли и вовремя ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал, - сообщили ProKazan.ru".