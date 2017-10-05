В Казани девушка познакомилась с парнем на сайте знакомств и потеряла 800 тысяч рублей

В Казани 24-летняя девушка, работающая менеджером в одном из банков, познакомилась с парнем через соцсеть знакомств "Badoo", после чего потеряла 800 тысяч рублей, которые она перечислила ему для оплаты лечения. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, знакомство произошло в сентябре 2017 года.

- В ходе общения с ним она неоднократно перечисляла ему на электронный кошелек и сотовый телефон деньги, по его словам, для оплаты операции на сердце, всего она перечислила свыше 800 тысяч рублей, - сообщили ProKazan.ru.

В какой-то момент девушка поняла, что ее обманывают и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Мошенничество", со слов пострадавшей был составлен фоторобот подозреваемого. Идет расследование.