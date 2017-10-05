Более 28 000 автомобилей было передано компанией ВТБ Лизинг в 2017 году

В течение 2017 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 28 тысяч транспортных средств, что почти на 30% больше по сравнению с прошлым годом. При этом доля легковых автомобилей составила 50,3%, грузовых - 43,3%, автобусов и прочей техники - 6,4%. Порядка половины транспортных средств пришлось на марки отечественных производителей.

По легковым и легким коммерческим автомобилям доля сделок в рамках льготной программы Минпромторга РФ составила более 70%». Наибольшее количество сделок было реализовано с такими марками, как Lada, Kia, УАЗ, Ford, Renault, Hyundai, Volkswagen, Toyota, ГАЗ.

Портфель лизинговой компании по направлению «автолизинг» на отчетную дату насчитывал 47 тысяч транспортных средств.

Евгений Татаринов, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Спрос на лизинг автомобилей со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей с каждым годом растет. Это связано с тем, что данный инструмент финансирования имеет свои особенности, которые позволяют клиентам существенно сократить свои налоговые издержки, а также приобрести автомобили в рамках программ господдержки и специальных акций, действующих у лизинговой компании с автопроизводителями».

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