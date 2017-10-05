Наверх
Ощущение, что попал в Чернобыль: что скрывают заброшенные дома на Назарбаева
14:42, сегодня22
В Татарстане полицейские избили мужчину на Сабантуе
17:07, сегодня3
"Похищенного" в Казани мальчика нашли в Санкт-Петербурге
16:59, сегодня1
В Альметьевске отправили под домашний арест экс-главу уголовного розыска, сбившего мужчину
16:49, сегодня2
Более половины дворов Казани очистили от снега
16:37, сегодня17
Следственный комитет проверит пожар на "Казаньоргсинтезе"
16:26, сегодня2
Реклама
Завтра в Казани будет без осадков и 9 градусов мороза
16:11, сегодня
В Казани девушка познакомилась с парнем на сайте знакомств и потеряла 800 тысяч рублей
16:07, сегодня22
Более 28 000 автомобилей было передано компанией ВТБ Лизинг в 2017 году
15:58, сегодня
«Рубин» в контрольном матче на сборах обыграл венгерский клуб
15:51, сегодня
В Казани разгромили популярную кофейню Coffee Bean: возбуждено уголовное дело
15:30, сегодня12
Проректор Казанской семинарии назвал грехом увлечение смартфонами
15:26, сегодня12
В Казани самую «убитую» дорогу города закрыли для ремонта ливневок
14:46, сегодня10
В Казани двое в масках подожгли дом менеджера, кинув в окно коктейль Молотова
14:34, сегодня7
В Казани осудили банду из Юдино, убившую беременную и еще четырех человек
14:02, сегодня12
В Гидромецентре назвали "виновника" казанского снегопада и рассказали, вернется ли он в РТ
13:59, сегодня3
Глава Минсельхоза России сравнил Татарстан с сырьевым придатком
13:55, сегодня16
Министр из Татарстана может возглавить правительство Дагестана после массовых арестов
13:45, сегодня21
Активисты нашли в Татарстане недостроенные дома, которые опасны для людей
13:03, сегодня4
Четыре жителя Татарстана погибли в страшном ДТП в Самарской области
12:44, сегодня7
Экологи РТ не нашли выбросов после пожара в районе «Казаньоргсинтеза»
12:15, сегодня18
Верховный суд РТ поддержал освобождение Роберта Мусина под домашний арест
11:59, сегодня48
В Казани водитель на «Газели» сбил 9-летнюю девочку
11:41, сегодня
В Казани женщина забила трубой бомжа и попыталась сжечь его
11:26, сегодня22
В Татарстане после мощного снегопада открыли все трассы для движения
11:06, сегодня11
В Казани наказали волонтера Навального, который клеил на остановке листовки
10:50, сегодня44
Власти Казани запретили проводить на улице Баумана акцию, посвященную гербу Татарстана
10:48, сегодня16
Шесть казанских школ вошли в топ-200 лучших учебных заведений России
10:27, сегодня7
Полиция не нашла клеветы в вытоптанном на снегу у казанского Кремля слове «Воры»
09:58, сегодня24
На Меридианной сожгли BMW X6 директора стройкомпании
09:40, сегодня20
В Татарстане скончался мальчик, получивший травмы при отработке приемов в спортзале
09:05, сегодня9
СМИ: жителей России обяжут следить за гостями-иностранцами
08:41, сегодня26
Ночью в Казани снег чистили 509 машин. Метшин оценил, как идет очистка
08:36, сегодня71
Сегодня в Казани ожидается снег и -8 градусов
06:18, сегодня
В Казани осудили банду обнальщиков, заработавших почти 17 млн рублей
19:06, 05.02.201829
Завтра в Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
18:51, 05.02.20182
Взрывы? Выбросы? Погибшие? Что на самом деле произошло на «Оргсинтезе» в Казани
18:30, 05.02.201844
Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме
18:26, 05.02.20183
В Татарстане объявлен в розыск экс-чиновник из Пестречинского района‍
17:59, 05.02.201829
Казань расчистят за 3 дня: на борьбу со снегопадом бросили 2800 дворников и 600 машин
17:51, 05.02.201866
В Татарстане уменьшился прожиточный минимум
17:40, 05.02.201835
В Татарстане под снежной лавиной погиб школьник
17:21, 05.02.201814
Онлайн ProKazan.ru: как Казань пережила сильнейший за 140 лет снегопад
17:15, 05.02.2018106
В этом году в Казани построят сразу четыре школы
17:09, 05.02.201814
В МЧС опровергли сообщения о выбросе аммиака и ртути после пожара на "Оргсинтезе"
16:51, 05.02.201832
Рустам Минниханов - журналистам: надо обрезание делать тем, кто не слушается
16:14, 05.02.201866
Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, покинул страну
15:59, 05.02.201850
Два смартфона по цене одного: выгодное предложение от «МегаФона» к 23 февраля и 8 марта
15:49, 05.02.201813
Мэрия Казани извинилась за нечищеные дороги
15:40, 05.02.2018105
Трамвайный коллапс в Казани: водители и кондукторы сами чистят пути от снега
15:31, 05.02.201835
Пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» вернули более 10 млн рублей
14:53, 05.02.201822
Смертельное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» столкнулась с автобусом, погиб 1 человек
14:33, 05.02.201813
Из Раифского спецучилища сбежали двое подростков, их объявили в розыск
14:10, 05.02.201811
Мощный снегопад в Казани побил 140-летний рекорд
13:49, 05.02.201839
Россия увеличила экспорт бензина из-за переизбытка топлива‍
13:19, 05.02.201842
В Татарстане в одном из роддомов ветер сорвал крышу
13:01, 05.02.20183
В Казани сняли на видео, как инспектор ГИБДД перенес пенсионера через дорогу
12:47, 05.02.201826
Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца
12:33, 05.02.20187
В Казани на «Оргсинтезе» произошел пожар
12:27, 05.02.201850
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Более 28 000 автомобилей было передано компанией ВТБ Лизинг в 2017 году

Более 28 000 автомобилей было передано компанией ВТБ Лизинг в 2017 году
16+

В течение 2017 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 28 тысяч транспортных средств, что почти на 30% больше по сравнению с прошлым годом. При этом доля легковых автомобилей составила 50,3%, грузовых - 43,3%, автобусов и прочей техники - 6,4%. Порядка половины транспортных средств пришлось на марки отечественных производителей.

По легковым и легким коммерческим автомобилям доля сделок в рамках льготной программы Минпромторга РФ составила более 70%». Наибольшее количество сделок было реализовано с такими марками, как Lada, Kia, УАЗ, Ford, Renault, Hyundai, Volkswagen, Toyota, ГАЗ.

Портфель лизинговой компании по направлению «автолизинг» на отчетную дату насчитывал 47 тысяч транспортных средств.

Евгений Татаринов, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Спрос на лизинг автомобилей со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей с каждым годом растет. Это связано с тем, что данный инструмент финансирования имеет свои особенности, которые позволяют клиентам существенно сократить свои налоговые издержки, а также приобрести автомобили в рамках программ господдержки и специальных акций, действующих у лизинговой компании с автопроизводителями».

*Текст материала предоставлен партнером

ProKazan.ru, 06.02.2018, 15:58

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 41
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru