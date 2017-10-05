В Казани двое в масках подожгли дом менеджера, кинув в окно коктейль Молотова

В Кировском районе Казани на улице Серпуховская двое неизвестных в масках кинули коктейль Молотова в окно дома 45-летней женщины, работающей менеджером в одной из компаний города, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Инцидент случился 5 февраля в 3 часа ночи.

- Кинув бутылку, поджигатели сбежали. Комната в доме загорелась, пожар удалось потушить, в результате обгорели ковер и занавеска, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту возбудили дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", на месте преступления были найдены остатки бутылки с с горючей смесью.

Ведутся поиски поджигателей.