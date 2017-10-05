Верховный суд РТ поддержал освобождение Роберта Мусина под домашний арест

Сам Мусин отказался от участия в слушании

Верховный суд Татарстана поддержал решение Привожского суда Казани отправить из СИЗО под домашний арест экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина, об этом стало известно сегодня.

Сам Мусин на заседание не явился, в прокуратуре назвали это неуважением к суду и свидетельством того, что схожим образом тот может нарушить условия домашнего ареста.

Однако суд, рассмотрев ходатайство прокуратуры, принял решение оставить постановление нижестоящего суда без изменений.

Напомним, 26 января Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

На минувших выходных в Казани прошли массовые задержания вкладчиков, недовольных его освобождением.