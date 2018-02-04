В Казани осудили банду обнальщиков, заработавших почти 17 млн рублей

В Казани осудили банду обнальщиков, заработавших около 17 млн рублей, сообщает прокуратура РТ.

Вахитовский районный суд Казани приговорил 5 местных жителей к срокам от 1,5 до 2 лет лишения свободы за обналичивание денег с помощью фирм-однодневок.

Установлено, что с 2014 по 2016 год подсудимые создали 12 фирм-однодневок, помогая компаниям, которые хотели сэкономить на налогах.

В результате они обналичили почти 700 млн рублей, чистый заработок составил 17 млн рублей.

Свою вину подсудимые полностью признали. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.