Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме, сообщает Миндортранс РТ.

Также в работают аэропорты «Бегишево» и «Бугульма».

Напомним, аэропорт был закрыт до 16.00 из-за сильного снегопада, было задержано более 11 рейсов. Были отменены рейсы во Франкфурт-на-Майне, Москву (Шереметьево и Домодедово), Стамбул.

Также сегодня в Казани было запрещено движение междугородних автобусов.