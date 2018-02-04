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В Татарстане уменьшился прожиточный минимум

В Татарстане уменьшился прожиточный минимум
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Фото: ProKazan.ru

В Татарстане уменьшился прожиточный минимум на 335 рублей. Так, величина прожиточного минимума за IV квартал 2017 года составляет 8334 рубля. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Отмечается, что для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила — 8 877 рублей, для пенсионеров — 6822 рубля, детей — 8326 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата в Татарстане составила 31,5 тыс рублей.

Люция Кашапова, 05.02.2018, 17:40
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 17:42
Радость то какая:-)
1
12
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Горожанин05 февраля 2018, 17:46
Все правильно, нужно же помочь удащливым детишкам, попавшим под американские санкции. Они не должны страдать!
Лучший комментарий
1
41
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Горожанин05 февраля 2018, 18:02
Прожиточный минимум уменьшается, а средняя з/п все увеличивается. Вот только жизнь у населения все хуже. Пародоксы и чудеса.
0
33
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Горожанин05 февраля 2018, 18:02
Бухать бы лучше он перестал чем... Х страдать
1
2
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Депутат Балтики05 февраля 2018, 18:25
Пора за бабки общие с этих типов спросить.) ВОРЫ.
1
6
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Горожанин05 февраля 2018, 18:35
Я не понял, они в биткоинах считают чели? ;-|
0
4
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Горожанин05 февраля 2018, 18:47
МРОТ теперь должен соответствовать прожиточному минимуму? Пожалуйста вам! Только п.м. теперь ниже.
0
5
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Горожанин05 февраля 2018, 18:51
За Путина
0
1
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Стас05 февраля 2018, 18:56
Отмечается, что для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила — 8 877 рублей, для пенсионеров — 6822 рубля,
А НА ЧТО ЖИТЬ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ???? НА 3 ТЫСЯЧИ 30 ДНЕЙ???? ПО 100 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ?????
0
17
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ага05 февраля 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Прожиточный минимум уменьшается, а средняя з/п все увеличивается. Вот только жизнь у населения все хуже. Пародоксы и чудеса.
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К 18-ому марта и еще и не такие "чудеса" ожидаются!
0
4
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Горожанин05 февраля 2018, 19:09
Там у руля в головаз мозги есть пенсионер 1-комнаная холобуга,плата 3330,67руб,остаток с прожиточного мин .чут более 3тыс,инв.2гр.лекартва 860руб. Доезать до больницы 30руб.,что жрать на 30дней на 2000р.
0
7
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герцог05 февраля 2018, 19:32
Все правильно сезонное удешевление овощей (оно с задержкой считается) и падение потребительского спроса после праздников ну и часть успешно импортозамещенных товаров. Просто когда жрете в три горла за новогодним столом и берете новые кредиты не забывайте что это маяк для статистики, у вас есть деньги лишние. Будье воздержанее и умеренее это полезно для здоровья к тому же
5
0
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Горожанин05 февраля 2018, 19:44
31000р средняя зарплата???!!! Да не смешите ради бога!!!
0
9
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Горожанин05 февраля 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Отмечается, что для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила — 8 877 рублей, для пенсионеров — 6822 рубля,
А НА ЧТО ЖИТЬ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ???? НА 3 ТЫСЯЧИ 30 ДНЕЙ???? ПО 100 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ?????
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Придётся выбирать - в квартире, но голодный, или без жилья, но сытый.
1
0
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Гопник05 февраля 2018, 21:11
Татарстан - помойка
0
6
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Горожанин05 февраля 2018, 22:06
[***]
0
0
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Горожанин05 февраля 2018, 22:06
Враги народа. Отношение к таким соответствующее
0
1
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Горожанин05 февраля 2018, 22:07
Из вице-мэров в вице-премьеры: Алексей Песошин позвал к себе в тандем Рустама Нигматуллина
0
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Горожанин05 февраля 2018, 22:12
Ты XXX наверно написали
0
0
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Горожанинчв05 февраля 2018, 22:16
Подыхайте пенсионеры вы отработанный материал
0
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Горожанин05 февраля 2018, 22:16
В 2018 году правительство планирует увеличивать размер установленного минимума. А эти сами знаете кто
0
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Горожанин05 февраля 2018, 22:40
Кто допустил его, до временно исполняющего, а? Он же дел сейчас натворит, антинародец!
0
2
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Горожанин05 февраля 2018, 22:47
Вы всё еще хотите голосовать за Пу? Подумайте о увеличении пенсионного возраста, низких зарплатах, высоких ценах и отсутствия будущего у молодого.поколения. Пока углеводороды у приближенных к царю, нищание.населения будет происходить постоянно. Вы еще не поняли, что вы никому не нужны? Время это.показало. Власть работает.только.для себя. Скоро талоны введут, как при меченом и алканавте. Нет концепции развития будущего. Нет даже цели! Кого мы хотим эфимерно, постоянно победить?
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2
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Горожанин05 февраля 2018, 23:28
да и ще помимо карикатур
прочитал вот такое: Люблю этот театр Кабуки, ка писал один из телеграм каналов. Как будто только сегодня все поняли, что на зарплаты в Татарстане, да и в России в целом нормально не проживёшь.

Маленький пример, сестра живёт в Аахене (250 тысяч городок в Германии), муж работает 4 часа в день логистом, плюс час-два в день катается по складу на погрузчике, обожает свою работу. Жена (сестра моя) не работает, следит за 3-мя (ТРЕМЯ) дочками. Снимают трёхкомнатную квартиру, хватает на достойную жизнь, раз в 2 месяца ездят куда-нибудь на выходные типа Праги, Рима, Барселоны все вчетвером.

Вопрос, чтобы жить достойно, воспитывая трёх дочек при неработающей жене это сколько в России мужчина должен впахивать? Да там год за десять, как в условиях крайнего севера. Повесится можно с одним ребенком, а уж три. Вот и корень всех проблем в России. Тут не возможно жить просто, скромно и достойно, воспитывая детей, занимаясь любимым делом. Тут только боярину прислуживать можно и доедать объедки. А боярин время от времени в среде своих бояр будет думать "ох как же живёт-то там мой холоп, ох тяжело ему, надо подумать как ему помочь"
https://ok.ru/video/377886608111
0
1
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Горожанин05 февраля 2018, 23:58
https://www.facebook.com/eshkinkrot/videos/443595239310876/
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андрей богданов06 февраля 2018, 02:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
0
0
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Горожанин06 февраля 2018, 03:15
В ответ на комментарий пользователя
да и ще помимо карикатур
прочитал вот такое: Люблю этот театр Кабуки, ка писал один из телеграм каналов. Как будто только сегодня все поняли, что на зарплаты в Татарстане, да и в России в целом нормально не проживёшь.

Маленький пример, сестра живёт в Аахене (250 тысяч городок в Германии), муж работает 4 часа в день логистом, плюс час-два в день катается по складу на погрузчике, обожает свою работу. Жена (сестра моя) не работает, следит за 3-мя (ТРЕМЯ) дочками. Снимают трёхкомнатную квартиру, хватает на достойную жизнь, раз в 2 месяца ездят куда-нибудь на выходные типа Праги, Рима, Барселоны все вчетвером.

Вопрос, чтобы жить достойно, воспитывая трёх дочек при неработающей жене это сколько в России мужчина должен впахивать? Да там год за десять, как в условиях крайнего севера. Повесится можно с одним ребенком, а уж три. Вот и корень всех проблем в России. Тут не возможно жить просто, скромно и достойно, воспитывая детей, занимаясь любимым делом. Тут только боярину прислуживать можно и доедать объедки. А боярин время от времени в среде своих бояр будет думать "ох как же живёт-то там мой холоп, ох тяжело ему, надо подумать как ему помочь"
https://ok.ru/video/377886608111
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''Ездят все вчетвером...Рим, Барселона.. '' Кого они постоянно забывают взять с собой? Кто у них.остаётся'' Один дома ''? Жена, муж, три.дочки, вроде пять получается. :-D:-P
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