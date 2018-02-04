В Татарстане под снежной лавиной погиб школьник

В Чистопольском районе Татарстана в овраге в конце улицы Пушкина деревни Данауровка под снежной лавиной погиб 15-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла сегодня в 12.43.

По данным Следственного комитета, из-за сильного снега ребенок не пошел в школу и остался дома один. Расчистив снег во дворе, он пошел с тремя знакомыми играть в расположенный неподалеку овраг. Ребята решили скатиться со снежной горы образовавшейся на одном из склонов. При этом товарищи пошли в обход, а сам он решил взобраться на гору со дна оврага.

В какой-то момент мальчик оступился и стал падать вниз, на дно оврага. За ним покатился снеговой вал и мальчика засыпало снегом.

- Двое мальчиков стали откапывать друга. А третий побежал за помощью. Но школьники нашли пострадавшего не сразу, поэтому он уже не дышал, - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мальчика.