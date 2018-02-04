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Рустам Минниханов - журналистам: надо обрезание делать тем, кто не слушается

Рустам Минниханов - журналистам: надо обрезание делать тем, кто не слушается
16+
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил сделать местным журналистам обрезание за непослушание, об этом сообщает местное издание "Двина Сегодня", выложившее также видеозапись.

Напомним, в минувшие выходные Минниханов открыл в центре Архангельска мечеть "Нур Ислам", в ходе церемонии открытия президент РТ попросил присутствующих журналистов расступиться, чтобы он смог сфотографировать мечеть на свой телефон.

После он вместе с другими гостями выстроились в шеренгу, чтобы сделать совместное фото на фоне мечети.

- Давай, отошли немножко [...] Какие вы непослушные! Надо обрезание делать тем, кто не слушается, –  обратившись к муфтию Равилю Гайнутдину отметил Минниханов.

Присутствующие местные чиновники и муфтии рассмеялись, журналисты шутку не оценили.

После этого они все вместе зашли в мечеть.

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N. Vildanov, 05.02.2018, 16:14
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 16:15
Дэвей, знэщит, отощли нэмножкэ, знэщит!
6
45
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Горожанин05 февраля 2018, 16:15
Мда.культура так и прет.ему самому нужно сделать отрезание.под корень.
Лучший комментарий
2
99
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Горожанин05 февраля 2018, 16:15
Первый нах
5
11
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Горожанин05 февраля 2018, 16:16
Продолжаю, хехе как смешно) у самого то обрезан?
0
20
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Герцог05 февраля 2018, 16:24
Значит обрезание есть акт воспитания, но он не описан пока в российских учебниках по педагогике.
1
26
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Горожанин05 февраля 2018, 16:27
Лучше обрезание того прыща, который ошибочно называют головой.
0
26
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мин рус05 февраля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Дэвей, знэщит, отощли нэмножкэ, знэщит!
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верно знэщит пишешь там знэщит
4
4
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да ну05 февраля 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Дэвей, знэщит, отощли нэмножкэ, знэщит!
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мищеть..мищеть..8'-(
2
17
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Горожанин05 февраля 2018, 16:29
Раз надо, так надо. Лучше кастрировать, будут как евнухи бегать.
3
5
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Горожанин05 февраля 2018, 16:33
Без головных уборов
0
7
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Горожанин05 февраля 2018, 16:35
Что за хрень он произнёс??
0
41
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Горожанин05 февраля 2018, 16:36
Церемониальный журналист должен быть приведет в соответствующий церемониальный вид.
0
3
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Горожанин05 февраля 2018, 16:36
Как-то его называли "туристом". Он и вправду любит разъезжать за пределами Татарстана
0
23
Согласны с автором?
hair pie05 февраля 2018, 16:36
откуда ты такой взялся?)
0
8
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 февраля 2018, 16:41
в человеке ничего лишнего нету.
всё дано от природы.
А то, что вы не соблюдаете гигиену, можете хоть всё себе там пообрезать :-D
2
21
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Что за хрень он произнёс??
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мусульманские шуточки. вообще странно, что этому отдельный новостной блок выделили!
0
14
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Что за хрень он произнёс??
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Как обычно
0
23
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Как-то его называли "туристом". Он и вправду любит разъезжать за пределами Татарстана
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активно старается на благо республики. работа предполагает
1
2
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Горожанин05 февраля 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Значит обрезание есть акт воспитания, но он не описан пока в российских учебниках по педагогике.
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изначально, конечно, да + гигиены
5
0
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Горожанин05 февраля 2018, 16:43
целая новость для шутки президента. куда катится этот мир?...
3
9
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Горожанин05 февраля 2018, 16:43
Что поделать? Легких "новостей" не бывает. За все нужно платить. Тяжела и неказиста жизнь и служба журналиста.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:44
Аллах накажет того, кто говорит про обрезание не в тему.
6
15
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Горожанин05 февраля 2018, 16:46
Мин королевна, растюпитись! Сельфю мин снимат хащу.
0
21
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Горожанин05 февраля 2018, 16:58
что он забыл на открытии в архангельске ? лопату в руки и пусть тоже копает со всеми!!!, и на какие средства он туда летал интересно ? опять за гос счет развлекается ?? пусть себе обрезание сделает по самую шею....про культуру уж молчу.....так же надо раскулачивать как в дагестане сегодня....может тоже и золотой пистолет и унитаз и батон найдут !!!!
0
31
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Горожанин05 февраля 2018, 17:23
Политический клоун! Когда его уже уберут? Стыдно за Татарстан... когда люди не могут выехать из своих дворов - он скидывает хаерле иртэ...
1
33
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Горожанин05 февраля 2018, 17:29
Рустам Минниханов - журналистам: надо обрезание делать - точно!
3
5
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Денис05 февраля 2018, 17:34
Отморозил себе голову что ли? Мозгов то у него нет.
0
19
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Горожанин05 февраля 2018, 18:26
Йух///ю спорол B-|
0
14
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Депутат Балтики05 февраля 2018, 18:36
Юмор ниже пояса.))
0
11
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гость05 февраля 2018, 18:50
начать обрезание свыше чтоб хреновенои не занимались.>:>
0
10
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Горожанин05 февраля 2018, 18:58
Он сам то обрезанный, пусть на телефон сфоткает и фото в инстаграме покажет, это я тоже типа пошутил
1
5
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Стас05 февраля 2018, 18:58
БЕЗДАРНЫЙ КЛОУН СЕМЕЙНОГО КЛАНА!
1
19
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БАЙРАМОВНА05 февраля 2018, 19:10
Колхозан этот миниханов был, есть и омтанется до смерти своей! Ни липовые дипломы, ни ордена, ни куча " заработанных" денег его не украсят ни снаружи, ни тем более внутри, ума нет и уже не будет.Стыд за такого главу региона! У него дименция возрастная( стадию уточнить необходимо), говорю , как практикующий психотерапевт, плюс человек плохо обучаем, так и остался неотесанным чурбаном.
2
18
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Горожанин05 февраля 2018, 19:17
У жены горшка видимо на фирме открылось отделение по обрезанию это реклама услуг.
0
13
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 февраля 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
Заметил что любое упоминание Минниханова, местное правительство воспринимают с критикой. Если вас не устраивает местное правительство, почему вы не уедете в другой регион? Езжайте в Киров, Ижевск, Марий-эль, Чебоксары, куда нибудь в Якутию, там наверное жизнь лучше.
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Граф!? Окуеть! Беги скорей, холопы е..ут твою графиню! :-D
0
10
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Горожанин05 февраля 2018, 20:17
Вокруг татарстана всез уже пересажали,Дагестане все руковолство уже в Сизо в Москве,горшка на показ вызвали.
0
5
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Горожанин05 февраля 2018, 20:18
Вот значит кому обрезание делают
0
4
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Горожанин05 февраля 2018, 20:18
Тем, кто ложит на все и на всех, надо обрезать по самые помидоры
0
4
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Горожанин05 февраля 2018, 20:34
Молодец Р.Н. красаущик. Мечеть это круто. Уважуха и респект. МЭРа поменяй только. пж. А метшина гони в шею. В сылку в сибирь. Зае...л этот лицемер всех в Казани. Ей Богу. Рустам Нургалиевич. Поставте своего брата в Мэры Казани сабинского. Это уж точно сработаетесь хоть. Вот в ЗНАК посторенной вами мечети пусть Аллах даст того что вы пожелали. А Метшина метлой из Казани вместе с его семейством. Да поможет вам Аллах.
6
5
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Горожанин05 февраля 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Колхозан этот миниханов был, есть и омтанется до смерти своей! Ни липовые дипломы, ни ордена, ни куча " заработанных" денег его не украсят ни снаружи, ни тем более внутри, ума нет и уже не будет.Стыд за такого главу региона! У него дименция возрастная( стадию уточнить необходимо), говорю , как практикующий психотерапевт, плюс человек плохо обучаем, так и остался неотесанным чурбаном.
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так ладно он чурбан - все понятно , так этот имам ему подакивает не сложно , какой он имам , вообще должен был отчитать это бревно за такие слова. И вообще порядочный имам никогда власти жопу лизать не будет , ИСХАКОВ такой же может накричать на кого нить в мечети , удас во , что превращают религию .
2
13
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Горожанин05 февраля 2018, 21:41
В ответ на комментарий пользователя
Мин королевна, растюпитись! Сельфю мин снимат хащу.
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:-D:-D:-D
0
5
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Горожанин05 февраля 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Заметил что любое упоминание Минниханова, местное правительство воспринимают с критикой. Если вас не устраивает местное правительство, почему вы не уедете в другой регион? Езжайте в Киров, Ижевск, Марий-эль, Чебоксары, куда нибудь в Якутию, там наверное жизнь лучше.
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А может это ваше колхоз-чиновничья кодов отсюда свалит?
0
4
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Горожанин05 февраля 2018, 22:05
В ответ на комментарий пользователя
Заметил что любое упоминание Минниханова, местное правительство воспринимают с критикой. Если вас не устраивает местное правительство, почему вы не уедете в другой регион? Езжайте в Киров, Ижевск, Марий-эль, Чебоксары, куда нибудь в Якутию, там наверное жизнь лучше.
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Кодла
0
6
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Человек05 февраля 2018, 22:19
тупой
0
6
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Горожанин05 февраля 2018, 22:31
Аллах видет не хотел я его выкладывать , но он хоть и земляк почти начал меня реально бесить
0
5
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Горожанин05 февраля 2018, 22:42
реально бесить стал вообще
0
5
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Горожанин05 февраля 2018, 23:05
В ответ на комментарий пользователя
Аллах видет не хотел я его выкладывать , но он хоть и земляк почти начал меня реально бесить
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Он идиот, Шаймиева променяли на дурачка(хотя он наверное и рулит всем).
0
6
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Горожанин05 февраля 2018, 23:40
Будь он человеком с развитым интелектом , то он бы так не шутил , видимо сам не далеко ушел еще.
0
7
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Муртаза06 февраля 2018, 00:03
В ответ на комментарий пользователя
Граф!? Окуеть! Беги скорей, холопы е..ут твою графиню! :-D
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Ну, ты ерунду то не пиши, почему граждане, которым не нравится " деятель" Минниханов и его делишки, его семейка должны уезжать еуда то, граждане коренные татарстанцы и казанцы, тем более. И так уже слой интелегенции татарской и других нации покинули Казань с приходом этого "деятеля" и его клана чубурашек.Многие сравнивают с Шаймиевым, но миниханчик недотягивает до величины Бабая во всем, даже не научился искусству ведения беседы, а жена его курятница , подстать своему муженьку неотесанному .Народ ждет сильного руководителя, прикотором не будет хотя бы явного воровства и кумовства, хорошего грамотного хозяйственника, обладающего знаниями необходимыми для такой работы в регионе, которого туристом обзывать не будут, а гордо говорить , да всего и не напишешь.Уходить и уезжать надо таким ,как миниханов турист и лимита.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 00:16
В ответ на комментарий пользователя
А может это ваше колхоз-чиновничья кодов отсюда свалит?
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В точку, молодца, пэто им необходимо вернуться в свои деревни, а не нам коренным жителям из за дурачка миника и его кодлы уезжать куда либо и так нормальные уезжают в мск и питер, а кто и далече, сюда прутся аулами и в т.ч. из кировской области вся деревня малмыж например здесь проживает, так это им туда надо ехать обратно на родину любимую.Сейчас поеду, ха ха, у меня с братьями родители , бабушки и дедушки, пра и прапращуры жили в Казани, а мы должны из за дурней уехать, был миниханов и пройдет время его убеоут, чего стоит только разжигание розни в некогда дружной республике, русскис свое, татарам свое и был мир дружба, а теперь этот чурбан набрал в правительство уродов не способных думать, вот и результат пе,альный.
0
4
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Ильдус06 февраля 2018, 00:28
В ответ на комментарий пользователя
Молодец Р.Н. красаущик. Мечеть это круто. Уважуха и респект. МЭРа поменяй только. пж. А метшина гони в шею. В сылку в сибирь. Зае...л этот лицемер всех в Казани. Ей Богу. Рустам Нургалиевич. Поставте своего брата в Мэры Казани сабинского. Это уж точно сработаетесь хоть. Вот в ЗНАК посторенной вами мечети пусть Аллах даст того что вы пожелали. А Метшина метлой из Казани вместе с его семейством. Да поможет вам Аллах.
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В меры только казанца, а брат из сабинсконо района пусть в ауле и остается. Хватит уже деревенщин с сельхозобразованием ставить неотесанных в руководство и так там мхом кумовства и коррупции все плросло из за них.Жить в Казани, не значит быть казанцем, деревня станет лишь в 4 -5 поколении городским и то, как говорят привези девушку из деревни в город, но деревню из нее не вывести никогда.Деревня говорят всех кормит, так кто ж там будет жить, если все здесь в Казани, все лни любят свои деревни только на словах, многие деревни, где живут одни абики и бабаи, есть умирающие деревни.Здесь в Казани песни поют о деревне, театральные постановки в Камала большей частью про колхозанов, типл ностальгия и любовь, где родился, там и сгодился.А мечеть открытие это всегда хорошо!
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Горожанин06 февраля 2018, 00:34
В ответ на комментарий пользователя
Церемониальный журналист должен быть приведет в соответствующий церемониальный вид.
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Это, что журналистов предложил Миних обрезать, если , что не так в воспитательных целях.Во даун!
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казанец7706 февраля 2018, 00:35
как можно терпеть этих удащливых и щастливых. бестолковые шутки говорят об интеллекте подростка
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Горожанин06 февраля 2018, 00:51
В ответ на комментарий пользователя
Это, что журналистов предложил Миних обрезать, если , что не так в воспитательных целях.Во даун!
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Горожанин06 февраля 2018, 00:52
В ответ на комментарий пользователя
Молодец Р.Н. красаущик. Мечеть это круто. Уважуха и респект. МЭРа поменяй только. пж. А метшина гони в шею. В сылку в сибирь. Зае...л этот лицемер всех в Казани. Ей Богу. Рустам Нургалиевич. Поставте своего брата в Мэры Казани сабинского. Это уж точно сработаетесь хоть. Вот в ЗНАК посторенной вами мечети пусть Аллах даст того что вы пожелали. А Метшина метлой из Казани вместе с его семейством. Да поможет вам Аллах.
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Мечеть дело хорошее, но он в рай дорогу себе этим не выложить, не выслужит, ясно , что и откуда. Аллах таким не помогает, знать должны, даже если ощень любите Р.Н.. Метшина надо менять, как и Миниханова за многое, а кумовство в виде очередного брата или сёстры из сабинского района в мэры города Казани будет выглядеть позором для всех, надеемся с помощью Всевышнего Аллаха дожить до справедливых времён, когда в мэры будут выбирать сами жители города и только городских не в первом поколении.
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Горожанин06 февраля 2018, 00:55
Клоун из колхоза, приехал в Архангельск, очередной туристический маршрут нашего яйцеликого.
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андрей богданов06 февраля 2018, 02:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Горожанинммама06 февраля 2018, 03:36
Арт яктан төтен чыгармыйча гына без ул ягымлы кешене типография каршында сайлыйбыз.чын җегет итеп авызын сөрткәч.кануни дәрәҗәдә.авызын тазарткач.башта.аннан тагын бер урынын сөрткәч.килештек.җыенабыз.мөхәммәтҗанов икрам.бисмилляһи ир рахман ир рахим.
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Горожанин06 февраля 2018, 03:42
Боже какой ты убогий
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Горожанинммама06 февраля 2018, 03:50
Әдәм балаларын нинди язмыш кына йөртми һәм йөртмәгән ил буенча дөнья буенча.юк аңа шулай үз дөньясына түгәрәкләп буяуларын куертып м а т у р л ы к өстәргә кирәк.мөхәммәтҗанов икрам.күпме кешебер гаепсез яла ягып корбан булып репрессияләнгән ил.рөстәм нургалиевич үз сүзенә ачыклык кертеп гафу үтенергә бурычлы.без үзәбезгә алмашка әдәм хурлары үстермибез.теләгән вакытта хурлап җәзаларга.мөхәммәтҗанов икрам.әфганстан сугышы ветераны.ул җирләрдә архангельста безнең бабабыз ачлык елында үз йөген тарткан.аның фамилиясе уленгов ибраһим.
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Горожанинммама06 февраля 2018, 03:55
Лә иләһа илә аллаһ мөхәммәт рәсүллүла.аллаһу әкбәр.мөхәммәтҗанов икрам.шул кешене куйдылар җүнле йокы көн күрсәтмәскә күпме акча түгә бер минем тирәдә генә аның туганнары ешнәләре дуслары.
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Горожанин06 февраля 2018, 04:37
Рашисты - шовинисты, отстаньте от нашего президента, имейте хоть каплю чуства юмора. Что вы такие злые как ваш путин. Уважайте место своего пребывания, если вы тут оказались по недоразумению.
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Горожанин06 февраля 2018, 04:59
Хорошо критиковать обрезание, когда живешь не в пустыне, где каждая капля воды на учете . А у нас из крана вода извергается водопадом, мойся сколько хочешь, конечно обрезание не нужно.Нельзя слепо копировать чьи то обычаи. Религии ( любые ) пытаются всех подвести под одну гребенку. То крешение, одно дело в реке Иордан при тем-ре 25, другое дело в Сибире при минус 40. Или вот мусульмане, живущие рядом с лесом, соблюдают похоронную традицию арабской пустыни, где нет сосны и гроб не из чего делать. В Татарстане лучше хоронить в гробу, а не заворачивать как в сирийской пустыне в давно минувшие времена.
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