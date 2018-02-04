Рустам Минниханов - журналистам: надо обрезание делать тем, кто не слушается

Президент Татарстана Рустам Минниханов в шутку предложил сделать местным журналистам обрезание за непослушание, об этом сообщает местное издание "Двина Сегодня", выложившее также видеозапись.

Напомним, в минувшие выходные Минниханов открыл в центре Архангельска мечеть "Нур Ислам", в ходе церемонии открытия президент РТ попросил присутствующих журналистов расступиться, чтобы он смог сфотографировать мечеть на свой телефон.

После он вместе с другими гостями выстроились в шеренгу, чтобы сделать совместное фото на фоне мечети.

- Давай, отошли немножко [...] Какие вы непослушные! Надо обрезание делать тем, кто не слушается, – обратившись к муфтию Равилю Гайнутдину отметил Минниханов.

Присутствующие местные чиновники и муфтии рассмеялись, журналисты шутку не оценили.

После этого они все вместе зашли в мечеть.

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