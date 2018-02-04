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Мэрия Казани извинилась за нечищеные дороги

Мэрия Казани извинилась за нечищеные дороги
16+
Фото: www.kzn.ru

В исполкоме Казани извинились перед горожанами за нечищенные от снега дороги, об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии глава исполкома Денис Калинкин.

- От лица исполкома Казани приношу извинения казанцам за неудобства, возникшие в связи со стихийным бедствием. К сожалению, убрать за сутки то количества снега, которое выпало за минувшую ночь, физически невозможно. Но нами предпринимаются все меры, чтобы не допустить коллапса на дорогах, - заявил чиновник.

Днем в уборке снега задействована 361 единица техники, дополнительно планируется привлечь 300 единиц техники.

Калинкин также призвал казанцев оказать помощь в уборке дворов, а также переставить автомобили таким образом, чтобы максимально содействовать работе спецтехники и вывозу снега.

Напомним, ранее в городе был объявлен план "Буран". При этом снегопад в Казани, который не прекращается со вчерашнего вечера, побил 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

Портал ProKazan.ru в режиме реального времени продолжает следить, как столица Татарстана переживает сильнейший снегопад. 

N. Vildanov, 05.02.2018, 15:40
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2018, 15:48
Думаю мэрия мало что могла сделать если даже в Москве бардак
12
5
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Горожанин05 февраля 2018, 15:48
Простительно, это настоящее стихийное бедствие, с ним никто бы не смог справиться так, чтобы всех устроил результат.
12
11
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Горожанин05 февраля 2018, 15:56
Понять, простить...
4
6
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Ол05 февраля 2018, 15:58
Если было место мы бы переставили авто. Да блин не куда. Кругом жопа. Но морально мы тоже с вами.=-D
0
12
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Горожанин05 февраля 2018, 15:58
маладислар
1
4
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Горожанин05 февраля 2018, 16:01
Ну более менее дороги чистые, дворы конечно, полный пи3**ец!!
Лучший комментарий
2
24
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СЭР!05 февраля 2018, 16:06
А в цивилизованных странах мэры за не выполнение своих обязательств в полном объёме, пишут заявления об увольнении и покидают свой пост, а наши только делают вид что извиняются, показуха
3
24
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Горожанин05 февраля 2018, 16:10
Какое извинение? Штраф, в размере 10млн с главы администрации в фонд деда мороза)
2
15
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Горожанин05 февраля 2018, 16:11
К примеру, можно объявить неделю бесплатных парковок в центре.
1
11
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Вася татарин05 февраля 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
А в цивилизованных странах мэры за не выполнение своих обязательств в полном объёме, пишут заявления об увольнении и покидают свой пост, а наши только делают вид что извиняются, показуха
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Это точно!
2
9
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Вася татарин05 февраля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
А в цивилизованных странах мэры за не выполнение своих обязательств в полном объёме, пишут заявления об увольнении и покидают свой пост, а наши только делают вид что извиняются, показуха
Развернуть
Калинкин Д. бери лопату в зубы и "Алга" по дворам! Я налоги плачу, а ты икорку чёрную "Жрёшь"!!!
2
13
Согласны с автором?
я05 февраля 2018, 16:18
А на работе вы меня восстановите ? Уволен за опоздание.
1
7
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:19
И это все, на что они способны - извините... Зарплаты и премии небось считают без оглядки на этих людишек, которые сами прокладывают по тротуарам козьи тропы.
1
6
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Горожанин05 февраля 2018, 16:20
Через пару дней все газеты будут пестрить заголовками, какие они молодцы и что +100500 тонн снега вывезли
1
8
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Горожанин05 февраля 2018, 16:20
А что делать мне с этими извинениями! Не могу в Константиновке до автобуса дойти. На улице снег по пояс. Грейдером и не пахнет. Не извинения, а трактор дал бы лучше.
2
6
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Горожанин05 февраля 2018, 16:23
Сработало. Мусин тоже извинился и сейчас дома на диване телек смотрит.
1
6
Согласны с автором?
Вася татарин05 февраля 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Какое извинение? Штраф, в размере 10млн с главы администрации в фонд деда мороза)
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СК, займитесь уже данным вопросом! Вы ж умеете!:)
Синоптиков под стражу, а природе - строгий выговор!
0
3
Согласны с автором?
Герцог05 февраля 2018, 16:25
Сьихийное бедствие не есть понятие политическое-не надо извиняться.
3
2
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Горожанин05 февраля 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
А на работе вы меня восстановите ? Уволен за опоздание.
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раньше вставать не пробовал?
1
2
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Горожанин05 февраля 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
А на работе вы меня восстановите ? Уволен за опоздание.
Развернуть
Нытики, Вы даже около своей машины снег убрать не можете дворников ждете, а как кого ругать вы впереди.
3
2
Согласны с автором?
12805 февраля 2018, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
А на работе вы меня восстановите ? Уволен за опоздание.
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За единичное опоздание не увольняют
1
4
Согласны с автором?
Алекс05 февраля 2018, 16:35
"Мэрия Казани извинилась за нечищеные дороги", но делать ничего не стала...
1
6
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:37
Видел несколько дней назад как чистят коммунальщики город, к сожалению, не додумался снять на смартфон: едут три снегоуборочных машин друг за другом, с мигалками, но без отвалов, изображая, что они чистят снег. Видимо у них в машинах жпс датчики и где-то думают, что они ездят, убирают снег, а они просто отрабатывают выделенные бюджетом деньги
1
7
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
А в цивилизованных странах мэры за не выполнение своих обязательств в полном объёме, пишут заявления об увольнении и покидают свой пост, а наши только делают вид что извиняются, показуха
Развернуть
Ты в каких цтвилизованных странах во время баранов был?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
А что делать мне с этими извинениями! Не могу в Константиновке до автобуса дойти. На улице снег по пояс. Грейдером и не пахнет. Не извинения, а трактор дал бы лучше.
Развернуть
Чистят, где много людей живет, а не три куркуля
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Калинкин Д. бери лопату в зубы и "Алга" по дворам! Я налоги плачу, а ты икорку чёрную "Жрёшь"!!!
Развернуть
С тебя налогов, как с бича )
3
1
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Я05 февраля 2018, 16:41
Калинкин ты совсем уже? - прежде чем просить, ты своим примером покажи! Инвентарь сам найдешь! У нас с осени двор не чистили, ты сейчас просишь меня с лопатой на 40 см слой льда пойти? Если я помогу с уборкой придомовой территории, ты мне гарантируешь, что из счет-фактур исчезнет строка с уборкой придомовой территории (совсем)? А, вообще, так получается, - что вы не справляетесь со своими обязанностями! Мы и так налоги платим за себя и за соседа!
1
4
Согласны с автором?
Autolubitel05 февраля 2018, 16:42
Основные "артерии" города кое-как расчистили - да, кое-как проехали. Во дворах, всё равно всё плохо. Народу не нужно какой объём снега был увезен. Нам нужно хотя бы проехать до работы. А вся эта показуха...ну её в баню!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
С тебя налогов, как с бича )
Развернуть
По более твоего плачу и плачу!
0
0
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Горожанин05 февраля 2018, 16:46
Почему извинения приносит Денис Калинкин? Все понимаю, конечно, ситуация сложная, но мэр у нас чего молчит?
0
1
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Димон05 февраля 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
А на работе вы меня восстановите ? Уволен за опоздание.
Развернуть
Хорошего работника за опоздание, тем более в такую погоду, не уволят.
0
1
Согласны с автором?
Димон05 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Калинкин Д. бери лопату в зубы и "Алга" по дворам! Я налоги плачу, а ты икорку чёрную "Жрёшь"!!!
Развернуть
Сам то с лопатой не пробывал? Он не дворник, а руководитель.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Понять, простить...
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..и отправить в отставку во свояси. И мало снега, тоже не справляются. Лодыри в пиджаках!!
0
0
Согласны с автором?
Димон05 февраля 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Это точно!
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Этак после каждого стихийного бедствия мэров менять? Ты в своем уме?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:49
аха счаззз, побежала! Чистийте сами! мы за что вам налоги платим и за уборку двора?? Чтоб сами потом дворы убирать??
1
0
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Видел несколько дней назад как чистят коммунальщики город, к сожалению, не додумался снять на смартфон: едут три снегоуборочных машин друг за другом, с мигалками, но без отвалов, изображая, что они чистят снег. Видимо у них в машинах жпс датчики и где-то думают, что они ездят, убирают снег, а они просто отрабатывают выделенные бюджетом деньги
Развернуть
А потом коммунальщики отчитываются, что они за сутки вывезли сто тысяч тонн снега
1
1
Согласны с автором?
Димон05 февраля 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Калинкин Д. бери лопату в зубы и "Алга" по дворам! Я налоги плачу, а ты икорку чёрную "Жрёшь"!!!
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Тебе кто то запрещает черную икру жрать?
0
1
Согласны с автором?
Димон05 февраля 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
А что делать мне с этими извинениями! Не могу в Константиновке до автобуса дойти. На улице снег по пояс. Грейдером и не пахнет. Не извинения, а трактор дал бы лучше.
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На всех тракторов не хватит.
0
1
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Горожанин05 февраля 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
Сам то с лопатой не пробывал? Он не дворник, а руководитель.
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Ну, я тогда пас!:) Пойду руководить!
1
0
Согласны с автором?
Димон05 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Ну, я тогда пас!:) Пойду руководить!
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Флаг тебе в руки.
0
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