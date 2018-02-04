Мэрия Казани извинилась за нечищеные дороги

В исполкоме Казани извинились перед горожанами за нечищенные от снега дороги, об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии глава исполкома Денис Калинкин.

- От лица исполкома Казани приношу извинения казанцам за неудобства, возникшие в связи со стихийным бедствием. К сожалению, убрать за сутки то количества снега, которое выпало за минувшую ночь, физически невозможно. Но нами предпринимаются все меры, чтобы не допустить коллапса на дорогах, - заявил чиновник.

Днем в уборке снега задействована 361 единица техники, дополнительно планируется привлечь 300 единиц техники.

Калинкин также призвал казанцев оказать помощь в уборке дворов, а также переставить автомобили таким образом, чтобы максимально содействовать работе спецтехники и вывозу снега.

Напомним, ранее в городе был объявлен план "Буран". При этом снегопад в Казани, который не прекращается со вчерашнего вечера, побил 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

Портал ProKazan.ru в режиме реального времени продолжает следить, как столица Татарстана переживает сильнейший снегопад.