Трамвайный коллапс в Казани: водители и кондукторы сами чистят пути от снега

Трамвайные пути еще больше заваливает снегом снегоуборочная техника

Сегодня в Казани из-за снегопада по всему городу встали трамваи. Трамвайные пути полностью замело снегом. Об этом сообщил народный корреспондент ProKazan.ru Игорь Коковин, по его словам, водители трамваев и кондукторы сами чистят пути от снега.

Однако трамвайные пути еще больше заваливает снегом снегоуборочная техника.

- Снегоуборочная техника, убирая проезжую часть, заваливает снег на обочины и трамвайные пути. Многие утром опоздали на работу, поэтому были вынуждены искать другие способы добираться до места работы или учебы, - сообщил народный корреспондент портала ProKazan.ru Рамиль Гайнуллин.

Напомним, из-за непогоды в Татарстане на федеральных трассах временно ограничили движение автобусов и грузовиков.

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