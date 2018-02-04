Россия увеличила экспорт бензина из-за переизбытка топлива‍

В январе 2018 года российские нефтяные компании в полтора раза увеличили поставки бензина за рубеж по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Согласно этим данным, экспорт отечественного бензина в прошлом месяце достиг 246,9 тыс. т — это на 56% больше, чем в последнем месяце 2017 года. Бо́льшая часть топлива продается в Европу (порядка 65%) и Азию (30%), остальное поставляется в регионы Северной Америки и Африки, говорится в материалах ФТС.

Отмечается, что увеличение поставок произошло из-за профицита топлива в России, который сформировался во многом благодаря действиям ФАС. В середине ноября ведомство посоветовало нефтяникам снизить экспорт бензина под конец года, пояснил изданию участник рынка. На этот шаг ФАС пошла потому, что одна из ее задач — сдерживать рост топливных цен, не позволяя им обгонять годовую инфляцию. Напомним, что в 2017 году бензин подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%.

Другой фактор, который привел к увеличению экспорта — обычный для первых месяцев года рост запасов на нефтеперерабатывающих заводах.

Эксперты отмечают, что если спрос на внутреннем рынке не будет расти до весны, то и цены на бензин едва ли повысятся. В таком случае вероятно, что нефтяники и дальше будут увеличивать экспорт.