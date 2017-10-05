В Гидромецентре назвали «виновника» казанского снегопада и рассказали, вернется ли он в РТ

ProKazan.ru узнал, какая погода ждет казанцев на этой неделе

Циклон, который вызвал аномальный снегопад, накрывший вчера столицу Татарстана, ушел в сторону республики Коми. Об этом сообщили порталу ProKazan.ru в Гидрометцентре России.

- Снегопад на Европейскую часть России принес Балканский циклон, - рассказал представитель Гидрометцентра Анатолий Цыганков. - Он подошел к московской зоне в пятницу вечером, затем ушел дальше - на Поволжье.

В Москве за два дня выпало больше месячной нормы снега - 43 см. Казань побила этот рекорд - 23 см всего за несколько часов.

- Порадовать пока нечем - циклон над Приволжским федеральным округом еще висит - продолжает эксперт. - Сегодня ожидается небольшой снег, но уже к вечеру температура начнет падать. В ночь на среду, например, похолодает до 12-15 градусов мороза.

Очередной снегопад в Казани ожидается в субботу-воскресенье, но он уже будет не таким аномальным, так как после Татарстана циклон уйдет в сторону республики Коми.

Тем временем, в Казани продолжают бороться с последствиями снегопада, который прошел в понедельник 5 февраля. По словам председателя Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Игоря Куляжева на расчистку улиц и дворов города понадобится несколько дней. Снег убирают около 3 тысяч дворников и 600 единиц техники.