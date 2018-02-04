В Татарстане в одном из роддомов ветер сорвал крышу

В Кукморе сильный ветер сорвал часть кровли с родильного дома на улице Ворошилова, 24, информацию подтвердили в Минздраве РТ. ЧП произошло сегодня в 10.02.

- В результате ЧП никто из пациентов и персонала не пострадал, - сообщила пресс-секретарь ведомства Айгуль Салимзянова, передает «Татар-информ».

Известно, в этот момент в здании находились 11 женщин, 7 новорожденных и 10 медработников. В настоящее время идут восстановительные работы.

Напомним, накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.

В ГИБДД РТ ранее призвали водителей быть осторожными в условиях метели, избегая выезда на полосу для встречного движения.