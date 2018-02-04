Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца

В Верхнем Услоне будут судить 50-летнего депутата сельсовета за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в начале декабря прошлого года обвиняемый, находясь в доме своих покойных родителей, нашел самодельный пистолет 32-го калибра, который принадлежал его отцу.

- Мужчина хранил оружие незаконно, без соответствующего разрешения, - сообщили в ведомстве.

Свою вину подсудимый признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.