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Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца

Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца
16+
Фото: ProKazan.ru

В Верхнем Услоне будут судить 50-летнего депутата сельсовета за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в начале декабря прошлого года обвиняемый, находясь в доме своих покойных родителей, нашел самодельный пистолет 32-го калибра, который принадлежал его отцу.

- Мужчина хранил оружие незаконно, без соответствующего разрешения, - сообщили в ведомстве.

Свою вину подсудимый признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

 

Люция Кашапова, 05.02.2018, 12:33
Тэги: Суд
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Комментарии

Денис05 февраля 2018, 13:00
Нормальный такой пистолетик, 32 калибра. Слона можно завалить спокойно
2
3
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Горожанин05 февраля 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Нормальный такой пистолетик, 32 калибра. Слона можно завалить спокойно
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А что такое 32-й калибр? сколько в мм?
0
0
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Горожанин05 февраля 2018, 13:14
В ответ на комментарий пользователя
А что такое 32-й калибр? сколько в мм?
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порядка 12.7
2
0
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Хатуль Мадан05 февраля 2018, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
порядка 12.7
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Обозначение нарезного калибра в миллиметрах:
5,45 .215
5,56 .223
5,6 .22
6,35 .25
7,62 .30, .300 или .308
8,6 .338
9 .35 .357, .38 или .380
10 .40 или .41
11,2 .44
11,43 .45
12,7 .50

Калибр гладкоствольного оружия определяется совершенно иначе. Это число, означающее количество круглых пуль этого калибра, которое можно отлить из одного английского фунта свинца (454 грамма)

Числовое обозначение калибра: Диаметр ствола в миллиметрах:
32 12,9
28 14,0
24 14,7
20 15,9
16 17,0
12 18,5
10 19,7
4 26,5
0
3
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Веселый Гук05 февраля 2018, 13:28
Маленький мальчик нашел колымет,больше в деревне никто не живет.
0
2
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Горожанин05 февраля 2018, 14:19
Это обрез дробовика 12мм
0
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