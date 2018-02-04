В Татарстане из-за бурана остановили работу двух ледовых переправ‍

В Татарстане из-за сильного бурана приостановлена работа двух ледовых переправ: Аракчино-Верхний Услон и Зеленодольск - Нижние Вязовые. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

С 00:00 5 февраля была закрыта переправа Аракчино — Верхний Услон, с 5 часов утра — Зеленодольск — Нижние Вязовые. Движение будет возобновлено после расчистки трассы на ледовых переправах и улучшения видимости.

Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предпупреждение. Сильные осадки ожидаются сегодня весь день. Этот циклон, по данным синоптиков, сформировался в районе Киева.