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В Казани детям разрешили не ходить в школы и детсады‍

В Казани детям разрешили не ходить в школы и детсады‍
16+

В Казани детям разрешили не ходить сегодня в школы и детские сады, об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Управление образования города, передает "Татар Информ".

Свободное посещение в образовательных учреждениях ввели на одни сутки из-за погодных условий.

Напомним, ранее в Казани был объявлен в Казани объявлен план "Буран". Ночью выпала месячная норма осадков. "Это стихийное бедствие было и в Москве и дошло до нас", - заявил мэр города Ильсур Метшин.

N. Vildanov, 05.02.2018, 08:47
Тэги: Погода
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Комментарии

NIVAляшка05 февраля 2018, 08:54
настоятельно рекомендую вообще ни кому кроме 4х4 не выезжать, лучше возьмите лопаты и помогите себе расчистить дворы
9
29
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Горожанин05 февраля 2018, 08:55
Они ещё. Позднее не могли сообщить. Ближе к обеду,например)
Лучший комментарий
12
64
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Белка05 февраля 2018, 08:58
Просто безобразие! Об этом надо наверное заранее объявлять! Ребёнок вицентре учится! Еле добрались. Теперь переживаем как обратно ...
14
37
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Горожанин05 февраля 2018, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Совсем с ума сошли. Чуть снежок так национальное бедствие в школу дети не ходят
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Если вы не были на улице,то и не поймете. Так далеко не "чуть" снежок. А сообщение это больше для родителей которые на машинах отвозят, чтобы не затрудняли лишний раз движение при уборке дорог.
6
19
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Денис05 февраля 2018, 09:07
В ответ на комментарий пользователя
настоятельно рекомендую вообще ни кому кроме 4х4 не выезжать, лучше возьмите лопаты и помогите себе расчистить дворы
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4 на 4 и то застревает. На дискавери не смог проехать. Такие сугробы
4
12
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Горожанин05 февраля 2018, 09:10
Вот это ,вы моему начальнику скажите.)))
0
16
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Горожанин05 февраля 2018, 09:15
с кем детей дома оставить? или на работу тоже не идти?
4
27
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Горожанин05 февраля 2018, 09:20
В ответ на комментарий пользователя
с кем детей дома оставить? или на работу тоже не идти?
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"Свободное посещение в образовательных учреждениях ввели на одни сутки из-за погодных условий".. - Если не с кем сидеть ведите в школу или в сад, никто вашего ребенка не выгонит, что уж вы как маленькие.
7
24
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Горожанин05 февраля 2018, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
с кем детей дома оставить? или на работу тоже не идти?
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Школы и детские сады не закрыты ,они полностью функционируют ,если нужно на работу,то постарайтесь отвести ребёнка в образовательное учереждение
4
14
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Горожанин05 февраля 2018, 09:24
В ответ на комментарий пользователя
"Свободное посещение в образовательных учреждениях ввели на одни сутки из-за погодных условий".. - Если не с кем сидеть ведите в школу или в сад, никто вашего ребенка не выгонит, что уж вы как маленькие.
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Сиди дома и радуйся выходным
2
14
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Мар05 февраля 2018, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
В Москве и Питере никто занятия в школах не отменял, там также все заснежило.
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У вас неверная информация, в Москве Собянин тоже свободное посещение обьявил
2
19
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12805 февраля 2018, 09:40
В ответ на комментарий пользователя
В Москве и Питере никто занятия в школах не отменял, там также все заснежило.
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А гугль говорит:
"Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сделал важное объявление для московских школьников и их родителей. Из-за сильного снегопада посещение школ в понедельник, 5 февраля, объявлено свободным.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал Собянин на своей странице в Тwitter."
0
6
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Горожанин05 февраля 2018, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
В Москве и Питере никто занятия в школах не отменял, там также все заснежило.
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В Москве разрешено не идти в школу - смотрите и читайте новости на федеральных канал. В Казани тоже никто не отменял занятия - читайте внимательно хотя бы данную новость.
И вообще, прежде чем комментировать, читайте хотя бы то, что именно собираетесь комментировать.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 09:46
В ответ на комментарий пользователя
Просто безобразие! Об этом надо наверное заранее объявлять! Ребёнок вицентре учится! Еле добрались. Теперь переживаем как обратно ...
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в центре? в "елитную" школу что ли :-D
4
8
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Горожанин05 февраля 2018, 09:47
В ответ на комментарий пользователя
В Москве разрешено не идти в школу - смотрите и читайте новости на федеральных канал. В Казани тоже никто не отменял занятия - читайте внимательно хотя бы данную новость.
И вообще, прежде чем комментировать, читайте хотя бы то, что именно собираетесь комментировать.
Развернуть
В Москве заранее предупредили, у нас же чуть ли не под вечер
1
7
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Дед05 февраля 2018, 09:55
Наверное это знак о приблежении конца света.
4
6
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КАА05 февраля 2018, 10:32
В 80-х годах такая зима была нормой. И никто не скулил. Всё было убрано и почищено.
0
17
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Горожанин05 февраля 2018, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Просто безобразие! Об этом надо наверное заранее объявлять! Ребёнок вицентре учится! Еле добрались. Теперь переживаем как обратно ...
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Зачем пошли?
0
5
Согласны с автором?
NIVAляшка05 февраля 2018, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
4 на 4 и то застревает. На дискавери не смог проехать. Такие сугробы
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4*4 друг другу рознь, есть пвсевдо 4*4, так называемые паркетники, а есть нормальные, полноценные внедорожники и даже если нормальный внедорожник не факт что водитель умеет им правильно пользоваться - это я к тому что преодолевать бездорожье ещё уметь надо ;)
0
5
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NIVAляшка05 февраля 2018, 11:55
В ответ на комментарий пользователя
лопата
0
0
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