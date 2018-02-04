В Казани детям разрешили не ходить в школы и детсады‍

В Казани детям разрешили не ходить сегодня в школы и детские сады, об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Управление образования города, передает "Татар Информ".

Свободное посещение в образовательных учреждениях ввели на одни сутки из-за погодных условий.

Напомним, ранее в Казани был объявлен в Казани объявлен план "Буран". Ночью выпала месячная норма осадков. "Это стихийное бедствие было и в Москве и дошло до нас", - заявил мэр города Ильсур Метшин.