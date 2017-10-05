В Татарстане сегодня ожидается ледяной дождь

В Татарстане сегодня, 4 февраля, облачно. В большинстве районов ожидаются снег, мокрый снег и ледяной дождь. На дорогах гололедица.

Согласно прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, местами будет метель. Ветер юго-западный сильный, порывами 19—24 м/с. Температура воздуха в республике повысится от -4°С до +1°С.

В Казани ожидается от 0 до -2 градусов, в Набережных Челнах от -3°С до -1°С.